Nihat Özdemir: “Avrupa’daki takımlar 20’den 18’e düşmeye çalışıyor”

Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, Avrupa’da oynanan liglerde takım sayılarının 20’den 18’e çekilmeye çalışıldığını ifade ederken, son taksitini ödemeyen yayıncı kuruluşla alakalı hukuki süreci başlattıklarını belirtti. Özdemir ayrıca, toplantıda talep edilen yabancı kuralı, harcama limitleri ve küme düşme durumuyla alakalı konuları kurullarla birlikte değerlendireceklerini söyledi.
Kulüpler Birliği, kendi içinde düzenlediği toplantının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve TFF yöneticileriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantı sonrasında ilk olarak konuşma yapan Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yaptığı açıklamada, “Genel kurul üyelerimizin hepsi katıldı, geniş kapsamlı bir toplantı yaptık. TFF başkanı ve üyeleri sorunlarımızı dinlemek ve fikirlerimizi almak için buraya kadar geldiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yabancı sayısında ’1 sene daha erteleyin lütfen sıkıntılarımızı aşamadık’ dedik. Belki sahada 11 kişinin yabancı olması hoş değil ama bunu pandemide aşamadığımızı ifade ettik. Limitler konusunda Avrupa’da temsil edeceğiz, birçok takımımız bu konuda sorun yaşıyor. Limitler konusunda hoşgörüye ihtiyacımız olduğunu söyledik. Yayıncı kuruluşla ilgili konuları konuştuk. Bunları değerlendirmek için bir kere daha olabilecek bir şeyler var mı yok mu, yoksa hiçbirine hayır mı diyecekler ayın 9’u 10’una kalmadan birçoğunu netleştireceğimizi düşünüyoruz. Çünkü yapacağımız çalışmalar sizin vereceğiniz kararlarla devam edecektir. Aldığınız kararlarda yumuşama ve hoşgörü istirham ettik” diye konuştu.
Nihat Özdemir: “Transfer sezonu başlamadan evvel tüm kulüplerimizin harcama limitlerini ilan edeceğiz”
“Yayıncı kuruluşun ödemesiyle alakalı hukuki işlemi başlattık”
Yayıncı kuruluş ile yaşanan sıkıntılara değinen Özdemir, “Maalesef yayıncı kuruluşla 2 milyar 650 milyon gibi rakamla anlaştık. Bugünlere kadar tüm taksitleri ödediler ama son taksitlerini son gününde olan bugün ödemediler. Bununla ilgili hukuki işlemi başlattık, yolumuza devam ediyoruz. Gelecek sezon olan 2021-2022 sezonunda da sözleşmemize göre alacağımız rakam belli. Bununla ilgili görüşmeleri yapacağız. Kulüpler Birliği burada birlik içinde oldular ve bize nasıl hareket etmemiz gerektiğinde bize destek vererek kararlılık gösterdiler. Biz bu görüşmelere devam edip iyi bir noktaya getirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.
“Avrupa’daki takımlar 20’den 18’e düşmeye çalışıyor”Küme düşme durumu ile alakalı sorulan soruya cevap veren Nihat Özdemir, “Küme düşme ile alakalı kulüpler taleplerini ilettiler. Bizim hedefimizin 18 takım olacağını ilan etmiştik. Geçen hafta 20 takımdan 18 takıma düşme kararı aldı Fransa. Tüm Avrupa’daki takımlar 20’den 18’e düşmeye çalışıyorlar. 20 takımlı ligin planlaması çok zor. Hafta içi maçlar ve Türkiye Kupası’nı oynatacak maçlara zaman bulamıyoruz. Tek maçlık eleme sistemiyle tamamlayabildik Türkiye Kupası’nı. Onu da düşünerek bu sene Süper Lig’den 4 takım düşmesini ilan ettik. Onunla da ilgili talepler oldu, onları da oturup konuşacağız. Düzeltmemiz gereken nokta varsa kamuoyuna açıklayacağız” şeklinde konuştu.