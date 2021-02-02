Nihat Özdemir, Galatasaray - Başakşehir maçında

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray-Medipol Başakşehir karşılaşmasını Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile beraber izledi.

Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir, T.T. Stadyumu’nda karşı karşıya gelirken, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de takip etti. Başkan Özdemir, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile beraber müsabakayı protokol tribününden izledi.