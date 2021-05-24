Nihat Özdemir: "Hedefimiz maçları düşük kapasitede seyirciyle oynatmak"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yeni sezonda maçlarda seyirci olup olmayacağına ilişkin, "Ana hedefimiz, sayılar düşmeye devam ederse, aşılama sistemi başarılı olursa, maçları düşük kapasitede seyirciyle oynatmak" dedi. Özdemir, Süper Lig ve TFF 1. Lig’in 18 takımla oynatılması konusunda çalışma içinde olduklarını aktardı.

Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir yayıncı kuruluşa gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 26 yıldır bu şekilde sık maç takvimi bulunan bir lig yaşanmadığının altını çizen Özdemir, "Eleştirilmemek mümkün değil, bizim aldığımız her karar Türkiye’deki futbol için. Herkese eşit mesafede olmaya çalışıyoruz. Zorlu bir yılı geride bıraktık. Play-off finalleri kaldı. Sezona 11 Eylül’de başladık, devre arası vermeden 42 hafta oynadık. Kulüpler Birliği’nden küme düşmeme konusunda toplu bir karar geldi, biz çok düşündük. Onlara hak vererek, düşmeyi kaldırmıştık. Zor bir sene oldu ama biz ve kulüplerimiz, birbirimize destek olduk. Belki 25-26 yıldır böyle bir lig yaşanmadı. Son haftaya 3 takım, eşit şansla girdi. Son 3 haftadaki maçları aynı gün ve aynı saatte başlattık” şeklinde konuştu.

"Sezon içinde konuşulanların dedikodudan öteye gitmediğini gördük”

Özdemir, sezon içerisinde TFF’ye yönelik ‘taraflılık’ iddiaları ile ilgili konuşarak, "Fenerbahçe çok iyi bir kadro kurdu, çok transfer yaptı. Sezona da iyi başladılar. Fenerbahçe şampiyon olacak, TFF de yardım edecek, isimleri zaten ’Fenerasyon’ dediler. Bu sefer Galatasaray öne geçmeye başladı, plan program böyle işliyor dediler. Beşiktaş öne geçti, Beşiktaş’a düzen var dediler. Son haftada, 3 takım da eşit şansla son haftaya girdi. Sezon içinde konuşulanların dedikodudan öteye gidemediğini hep birlikte gördük” ifadelerini kullandı.

“VAR sistemi iyiye gidiyor”

Nihat Özdemir, VAR sisteminin günden güne daha iyi uygulanmaya başladığını vurgulayarak, "VAR sistemi 3. yılını tamamladı, her yıl daha iyiye gidiyor. Kimse kalkıp VAR kötüye gidiyor demesin. İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa’nın istatistikleri de, bize yakın. VAR sistemi, vazgeçilmez bir nokta olmalıdır. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada bu konular tartışılıyor. VAR kadrolarının yetişmesi de kolay değil” diye konuştu.

“Süper Lig ve TFF 1. Lig’in 18 takımla olması gerekiyor”

Özdemir, Süper Lig ve TFF 1. Lig’in 18 takımla oynatılması için çalıştıklarını söyleyerek, "Süper Lig’de ana hedefimiz bence 18 takım olmalı. 20 takımla bile sıkışık olacağı görünmekte. 1. Lig’in de 18 takımla olması gerektiğini düşünüyoruz. Şu anda çalışmalar devam ediyor” açıklamasını yaptı.

Seyirci açıklaması

Aşı sisteminin başarılı olması durumunda yeni sezonu seyircili oynatmak istediklerini aktaran Başkan Nihat Özdemir, şu ifadelere yer verdi:

"Ağustos ayının ortasında başlatacağımız ligi, kademeli olarak seyircili oynamak istiyoruz. Hedefimiz seyircili oynatmak. Belli sayıda seyircili oynatırsanız, o yetki kulüplerde olacaktır. Biz de TFF olarak rahat edeceğiz. Ana hedefimiz, sayılar düşmeye devam ederse, aşılama sistemi başarılı olursa, maçları düşük kapasitede seyirciyle oynatmak."

"Fenerbahçe’nin müracaatını hukuk kurullarımız inceliyor"

Fenerbahçe’nin 1959 öncesi şampiyonluklarının resmiyete kavuşturulması yönünde yaptığı müracaat ile ilgili Nihat Özdemir, "Fenerbahçe, şampiyonluk konusunda müracaat yaptı ama birçok takım da bu şekilde müracaatta bulundu. Bazı takımların da buna karşı görüşleri oldu. Hukuk kurullarımız inceliyor, en doğru kararı vereceğimize inanıyoruz. Biz karar aldıktan sonra bunun itiraz yolları da açık. Bir karar alacağız ama hukuksal yollarının açık olduğunu görüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2021, 22:34