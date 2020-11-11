Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği’nin yayıncı kuruluş ile anlaşmada istedikleri rakamı ifade ettiğini belirterek, "Önümüzdeki hafta bu rakam görüşünde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Yakın zaman Bein Sports ile anlaşmayı imzalayıp, beraber olarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.
Nihat Özdemir: "Önümüzdeki hafta bu rakam görüşünde çalışmalarımızı devam ettireceğiz"
Nihat Özdemir de Türkiye Futbol Federasyonu olarak yayıncı kuruluş ile 14’e yakın toplantı yaptıklarını hatırlatarak, "Geldiğimiz son nokta ile ilgili bilgi vermek için Kulüpler Birliği’ni ziyaret ettik. Orada görüş alış verişinde bulunduk.Kulüpler Birliği bize anlaşmada gelebileceği rakamı ifade ettiler. Biz de önümüzdeki hafta bu rakam görüşünde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Yakın zaman Bein Sports ile anlaşma imzalayıp, beraber olarak yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.