Nihat Özdemir: "Yüzde 50 seyirci kapasitesi için Sağlık Bakanlığı’na talebimizi ilettik"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, statlarda yüzde 50 kapasite ile seyirci alınması ile ilgili olarak, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’na gerekli başvuruyu yaptıklarını açıkladı. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ise konuyla ilgili olarak, “En kısa sürede yüzde 50 seyircinin hayata geçmesini istiyoruz” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı, yayıncı kuruluş, statlara yüzde 50 oranında seyirci alımı ve yeni çıkacak olan spor yasası konularını görüşmek üzere Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi’nde toplantı gerçekleştirdi. Düzenlenen toplantının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluşun sözleşmedeki tüm hükümlülükleri yerine getirmesini talep ettiklerini ifade ederek, “Yayıncı kuruluş ile olan ilişkilerimiz ve onunla ilgili almış olduğumuz kararları bildirmek istiyoruz. Bu sene 4. yılı olan yayıncı kuruluş ile ilgili sözleşmemizde maalesef şu ana kadar herhangi bir anlaşma noktasına gelemedik. Son 3 yılda yayıncı kuruluş üstüne düşen tüm vecibelerini son kuruşuna kadar yerine getirmiştir. Ancak bu yıl sadece bu yıl ödeyeceği yüzde 25 avansa mahsuben 500 milyon TL ödedi. Biz de kulüplerin hakları nispetinde kulüplerimize aktarmış durumdayız. Bugün aldığımız karar şu; sözleşmemiz devam etmektedir. Yayıncı kuruluşun TFF ile yapmış olduğu sözleşmeye harfiyen bütün maddelerine uymasını istiyoruz. Bununla ilgili dün noterden gerekli ihtarnameyi de yayıncı kuruluşa göndermiş bulunmaktayız. Şimdi beklediğimiz yayıncı kuruluşun sözleşmedeki bütün maddelere uyması” şeklinde konuştu.

"Yüzde 50 seyirci kapasitesi için Sağlık Bakanlığı’na talebimizi ilettik”

Başkan Özdemir, müsabakaların yüzde 50 kapasite ile seyircili oynatılması konusunda Sağılık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’na gerekli başvuruyu yaptıklarını dile getirerek, “İkinci noktamız ise hepimiz biliyoruz ki futbolu seyirciyle oynamak güzel. Ancak bugüne kadar sadece localarımızda yüzde 50 kapasite kullanma kararı aldık ve bunu da ilan ettik ve uyguluyoruz ama bu yeterli değil. Çünkü istediğimiz UEFA’nın da istediği olan maçların seyircili oynanmasını talep ediyoruz. Ayrıca Başakşehir ve Sivasspor bizi Avrupa’da temsil etmektedir. Başakşehir Şampiyonlar Ligi’nde Sivasspor ise Avrupa Ligi’nde Türkiye’mizi temsil etmektedir. Önümüzdeki hafta Çarşamba günü Başakşehir’in Paris Saint- Germain ile onu takip eden Perşembe günü de Sivasspor’un İsrail’in Tel Aviv takımı ile maçları var. UEFA’nın kararı da ilgili ülkelerin resmi kuriyerleri karar verdiği takdirde maçlar yüzde 30 seyirciyle oynanma kararı verilmiştir. Bizim TFF ve Kulüpler Birliği olarak ortak istediğimiz Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa maçlarımız ile Hırvatistan ve Sırbistan ile oynanacak olan milli maçlarımızın yüzde 30 kapasite ile oynanmasını talep etmekteyiz. Bu konuda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’na talebimizi resmi olarak ilettik onun cevabını bekliyoruz. Bir an önce bu kararın çıkmasıyla hem kulüplerimiz maddi açıdan hem de futbolun güzelleşmesini talep etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

“Spor Yasası’nda bazı maddelerin değişikliğini istiyoruz”

Çıkarılacak olan Spor Yasası ile ilgili de konuşan Başkan Özdemir, şu ifadelere yer verdi:

“Üçüncü konumuz ise şu anda mecliste gündemde olan görüşlerimizdir. TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı olarak elimizde gönderilen bu yasa ile çok çeşitli görüşlerimizin olduğunu iyi taraflarının olduğu gibi kulüplerimize yaramayan federasyona yaramayan birçok maddenin olduğunu Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerine ilettik. Bu konuda da bizim en büyük hedefimiz olan çıkmasını istediğimiz spor yasasında hem kulüpler hem de federasyonumuzun işleyişi yönünden herhangi bir aksiliğin çıkmasını istemiyoruz. Kulüplerimiz pandemi sonrasında çok sıkıntılı günlerden geçmektedirler. Çıkacak olan spor yasasıyla da ilgili diğer kulüplerimizin yönetimlerinde bir sıkıntı yaşayacaksak bu da çekeceğimiz sıkıntıların daha da artmasına neden olacaktır. Bu konuda da TFF ve Kulüpler Birliği olarak ortak çalışma ile meclisten çıkacak bu yasanın sürece zarar vermesini istemediğimiz gibi kulüplerimizin daha rahatlatıcı bazı madde değişikliklerinin olmasını isteriz.”

Mehmet Sepil: “Yayıncı kuruluşun kontrat koşulları neyse buna uymasını talep ediyoruz”

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ise, yayıncı kuruluş ile anlaşılamaması ile ilgili olarak, “Şu an birkaç saattir içeride ne kadar zor bir futbol ekonomisi olduğunu tartışıyoruz. Korona virüs ile beraber kulüplerin gelirlerinde çok önemli bir azalma oldu. Sadece Türkiye’de değil dünyanın bütün ülkelerinde. Kulüplerin ana gelirlerinden birisi televizyon yayın geliri, ikincisi ise maç günü gelirleri. Burada başkanın da söylediği gibi 4. yılında olan yayıncı kuruluş anlaşmamızda 5. haftayı oynamamıza rağmen henüz almamız gereken paranın tamamını alamadık. Bu konuda rakamlarla ilgili bir uzlaşma sağlanamadı. Sözleşme 3 yıl önce imzalandığında yarısı dolar yarısı TL üzerinden imzalanmıştı. Son yıllarda ekonomide Türkiye’de doların hızla artışı elde edilecek olan toplam dolar önemli miktarda zaten düşmüştü. Dolayısıyla kontrat bir yerde bu korumayı sağlıyordu. Yayıncı kuruluşun geçen sene bir talebi oldu. Pandemi ile ilgili uğradıkları zararın tanzimini istediler. TFF ve Kulüpler Birliği’nin de onayıyla anlaştılar. Onun üstüne indirim verebilecek bir durumumuz yok. Biz yayıncı kuruluştan TFF üzerinden şunu talep ettik; kontratı koşulları neyse buna aynen uyulmasını talep ediyoruz” açıklamasını yaptı.

“En kısa zamanda yüzde 50 seyirci kapasitesinin hayata geçmesini istiyoruz”

Başkan Mehmet Sepil, kulüplerin maç günü gelirlerini sağlayabilmeleri açısından yüzde 50 kapasite ile seyirci alınması gerektiğine değinerek, şu ifadelere yer verdi:

“Spor bakanımızın da desteği ile federasyon başkanımızın gayretleriyle geçen hafta localara yüzde 50 seyirci alındı. Bu güzel bir başlangıç iyi de bir testti. Görüldüğü gibi kimsenin korkmaması gerektiğini de yaşadık. Testi 10 maçta başarıyla atlattık. Bizim beklentimiz UEFA’nın da önerdiği gibi ikinci aşamaya geçilmesi kulüpler için çok önemli. İlk önce sağlık bunu biliyoruz ama dün ve bugün oynana maçlara bakarsak Şampiyonlar Ligi’ndeki bunların hemen hemen seyircili olduğunu görüyoruz. Bazı ülkelerde küçük kısıtlamalar olsa da onlarda bile belirli sayıda seyirci. Bizim de beklentimiz en kısa sürede hayata geçmesi. Kulüpler de maç günü gelirlerini en azından belirli ölçüde sağlayabilsinler ekonomik gelir elde etsinler.”

“Spor Yasası için görüşlerimizi belirtmek istiyoruz”

Başkan Sepil, çıkarılacak olan yeni spor yasası için kulüplerin de fikirlerinin alınması gerektiğini vurgulayarak, “Yıllardır bekleyen kulüpler yasası var. Bakanımız bundan 1- 1 buçuk ay önce futbol federasyonu ve Kulüpler Birliği’ne görüşlerini sordu. Burada yılların biriktirdiği birçok konu bu yasa da çözülmek isteniyor. Çok zor ve önemli bir konu. Bu yasanın çıkmasını destekliyoruz ama desteklerken bütün maddelerinin kulüpler tarafından da incelenerek Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı dahil bu konuda görüşlerimizi federasyonla birlikte masaya oturtmak istiyoruz. Kulüplerin görüşlerini birlikte mütalaa edeceğiz. Bakanımıza arz edeceğiz. Bu sürecin sonunda bütün kulüplerin mutlu olduğu aynı zamanda futbolumuzu güzelleştirecek bir yeni yasayla yaşadığımız problemleri yaşamamak üzere gideririz” değerlendirmesini yaptı.

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020, 20:30