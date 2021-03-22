Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki ziyarette TFF 1. Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan da yer aldı.Başkan Özdemir ve TFF yöneticileri, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolculara 24-30 Mart arasında oynanacak 3 maç için başarılar diledi.
Nihat Özdemir’den Millilere ziyaret
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 2022 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçları için kampa giren A Milli Futbol Takımı’nı öğle yemeğinde ziyaret etti.