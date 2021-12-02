Nilüfer’in genç karikatüristlerine Hırvatistan’dan ödül

Nilüfer Belediyesi Beşevler Gençlik Merkezi Karikatür Atölyesi’nin öğrencileri Hırvatistan’da katıldıkları yarışmada 112 karikatürcünün arasından dereceye girmeyi başardı.

Nilüfer Belediyesi Beşevler Gençlik Merkezi Karikatür Atölyesi’nin öğrencileri yurt dışında katıldıkları yarışmalarda aldıkları ödüllerle gururlandırıyorlar. Karikatür Atölyesi öğrencileri Hırvatistan’da düzenlenen, konusu "Bisiklet Turizmi” olan 6. CAKOVEK 2021 Uluslararası Karikatür Sergisi’ne katıldı. Sergide 16 yaş ve altı gençler kategorisinde 7 ülkeden 112 genç karikatürcünün 113 eseri finale kaldı. Bu eserlerden 10’u ödüllendirildi.

Ödüllerden ikisi Nilüfer Belediyesi Beşevler Gençlik Merkezi Karikatür Atölyesi yaz dönemi öğrencilerinden Ece Yaşar ve Tufan Berk Aktaş’ın karikatürlerine verildi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, elde ettikleri başarıyla Türkiye’nin ve Bursa’nın adını duyuran genç karikatüristler Ece Yaşar ile Tufan Berk Aktaş’ı kutlayarak, “Gençlerimizin sanat ve spor alanındaki başarıları bizi her zaman gururlandırdı. Bu başarılara yenilerini ekleyeceğine de inancım tam” dedi.

Nilüfer Belediyesi Beşevler Gençlik Merkezi Karikatür Atölyesi öğrencilerinden Ayberk Gümdüz ve Zeynep Norman da Ekim 2021’de düzenlenen 10.Sicaco 2021 Daejeon Seul Güney Kore Uluslararası Karikatür Yarışması’nda gençler kategorisinde özel ödül kazanmışlardı.