Beşiktaş’ın sahasında Galatasaray’ı 2-0 mağlup ettiği mücadelede bir golü bulunan siyah-beyazlı futbolcu Kevin N’Koudou, derbi galibiyetini dans ederek kutladı. Başarı futbolcu, stattan ayrılmak için aracına gittiği sırada taşınabilir hoparlöründen çalan müzik eşliğinde dans etti.Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray’ı 2-0’la geçerek liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller Josef de Souza ve Kevin N’Koudou’dan geldi. Kazanılan 3 puanın mimarlarından olan N’Koudou, bunu dans ederek kutladı. Karşılaşma sonrası stattan ayrılmak için aracına yönelen yetenekli oyuncu, yanındaki taşınabilir hoparlöründen çalan müzikle birlikte dans figürleri sergileyip galibiyetin tadını çıkardı.