Novak Djokovic, Amerika Açık’tan diskalifiye edildi

Sırp tenisçi Novak Djokovic, Amerika Açık 4. Tur maçında attığı topun çizgi hakemine gelmesi sonucu turnuvadan ihraç edildi.
Novak Djokovic, daha önce Amerika Açık’ta 2011, 2015 ve 2018 yıllarında tek erkeklerde şampiyon olmuştu.
SIRP TENİSÇİ NOVAK DJOKOVİC, AMERİKA AÇIK 4. TUR MAÇINDA ATTIĞI TOPUN ÇİZGİ HAKEMİNE GELMESİ SONUCU TURNUVADAN İHRAÇ EDİLDİ.
Sırp tenisçi Novak Djokovic, Amerika Açık 4. Tur maçında attığı topun çizgi hakemine gelmesi sonucu turnuvadan ihraç edildi.
Novak Djokovic, daha önce Amerika Açık’ta 2011, 2015 ve 2018 yıllarında tek erkeklerde şampiyon olmuştu.