Nurcan Çelik: “Rakip 5. dakikada 10 kişi kalsaydı biz bu şekilde davranmazdık”

Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nurcan Çelik, Fenerbahçe’ye 7-0 kaybettikleri maçın ardından konuştu. "Rakibimizin 5. dakikada kırmızı kartla oyuncusu atılsaydı biz bu şekilde davranmazdık. Galatasaray camiası bunu yapmazdı” diyen Çelik, skorun günün anlam ve önemine yakışmadığını söyledi.

Dostluk maçında Fenerbahçe’ye 7-0 kaybeden Galatasaray Kadın Futbol Takımı’nda Teknik Direktör Nurcan Çelik maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Çok üzgün olduklarını ifade ederek sözlerine başlayan Çelik, “Şimdi Fatih Hocayı daha net anlıyorum. Kırmızı verilmeyebilirdi, orada biraz niyete bakar durum. Direkt rakibe kasti bir şey yoktu. Sarı kartla durumu giderebilirdi. O da herhalde heyecana yenildi. Oyuncular da heyecana yenildi. Tarihte ilk defa böyle bir ambiyansta maç oynadılar. Maça fiziksel olarak hazırlardı. Belki zihinsel olarak çok iyi hazırlanamadılar” açıklamasını yaptı.

“Biz bu şekilde davranmazdık”

Maçın hemen başında 10 kişi kalmalarının oyunu etkilediğini de söyleyen Nurcan Çelik, “Rakibimizin 5. dakikada kırmızı kartla bir oyuncusu atılsaydı, maçın kalanında biz bu şekilde davranmazdık. Galatasaray camiası bunu yapmazdı. Günün anlam ve önemine yakışır bir skor olmadı. Üzüldük açıkçası. Burada her koşula hazır olmamız gerektiğini gördük. Özellikle böyle bir günde skorun da farklı olması gerekiyordu. Bugün hakemin oyunumuzu etkilediğini düşünüyorum. Hakem azizliğine uğradık. Böyle bir dostluk maçında, 5. dakikada oyuncu atılmaz" dedi. Galatasaraylı futbolcu İsmigül Yalçıner de skor nedeniyle oldukça üzgün olduklarını ifade ederek “Bizlere emek veren hocalarımızdan, Galatasaray yönetiminden ve camiasından arkadaşlarım adına özür diliyorum. Bunun telafisi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunun sezona yansıması olumlu olacak. Bir musibet bin nasihatten iyidir. Çok üzgünüz” açıklamasını yaptı.