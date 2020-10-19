Süper Lig’in 5. haftasında evinde Alanyaspor ile karşılaşan Galatasaray’da ilk yarının son dakikalarında 10 kişi kaldı. Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo çift sarı kart ile oyundan atıldı. Etebo, 30 ve 45+2. dakikada Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan’a yaptığı müdahaleler sonucunda hakem Tugay Kaan Numanoğlu tarafından sarı kartlarla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Oghenekaro Etebo kırmızı kart gördü
GALATASARAY'IN NİJERYALI FUTBOLCUSU OGHENEKARO ETEBO, ALANYASPOR MAÇINDA 30 VE 45+2. DAKİKALARDA GÖRDÜĞÜ SARI KARTLARLA KIRMIZI KARTLA OYUN DIŞI KALDI.
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