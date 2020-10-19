Oghenekaro Etebo kırmızı kart gördü

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Oghenekaro Etebo, Alanyaspor maçında 30 ve 45+2. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Süper Lig’in 5. haftasında evinde Alanyaspor ile karşılaşan Galatasaray’da ilk yarının son dakikalarında 10 kişi kaldı. Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo çift sarı kart ile oyundan atıldı. Etebo, 30 ve 45+2. dakikada Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan’a yaptığı müdahaleler sonucunda hakem Tugay Kaan Numanoğlu tarafından sarı kartlarla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.