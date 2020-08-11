Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcu Oğulcan Çağlayan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Oğulcan sosyal medya hesabından transferi ile ilgili bir paylaşım yaparak, duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Hayatının en önemli anını yaşadığını belirten başarılı futbolcu, “Bir Galatasaray futbolcusu olduğumu resmileştiren sözleşmemi imzaladım. Çocukluğumda Gheorghe Hagi’nin golleriyle, Fatih Terim’in ellerinde kalkan kupalarla büyümüş benim için, bu imza tarif edilemeyecek bir gururdu. Bana bu formayı giyme fırsatı tanıyan yönetimimizin ve teknik heyetimizin güvenini boşa çıkarmamak için elimden gelen her şeyi yapacağımın sözünü veriyorum. Büyük taraftarımıza ve şerefli formamıza yakışan bir sporcu olacağıma söz veriyorum. Aranızda olduğum için çok mutluyum. Hepinize teşekkür ederim" diye konuştu.
Oğulcan Çağlayan: "Büyük taraftarımıza ve şerefli formamıza yakışan bir sporcu olacağıma söz veriyorum"
GALATASARAY’IN YENİ TRANSFERİ OĞULCAN ÇAĞLAYAN, HAYATININ EN ÖNEMLİ ANINI YAŞADIĞINI İFADE EDEREK, "BÜYÜK TARAFTARIMIZA VE ŞEREFLİ FORMAMIZA YAKIŞAN BİR SPORCU OLACAĞIMA SÖZ VERİYORUM" DEDİ.
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