Oğulcan Çağlayan: "Büyük taraftarımıza ve şerefli formamıza yakışan bir sporcu olacağıma söz veriyorum"

Galatasaray’ın yeni transferi Oğulcan Çağlayan, hayatının en önemli anını yaşadığını ifade ederek, "Çocukluğumda Gheorghe Hagi’nin golleriyle, Fatih Terim’in ellerinde kalkan kupalarla büyümüş benim için, bu imza tarif edilemeyecek bir gururdu. Büyük taraftarımıza ve şerefli formamıza yakışan bir sporcu olacağıma söz veriyorum" dedi.

Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcu Oğulcan Çağlayan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Oğulcan sosyal medya hesabından transferi ile ilgili bir paylaşım yaparak, duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Hayatının en önemli anını yaşadığını belirten başarılı futbolcu, “Bir Galatasaray futbolcusu olduğumu resmileştiren sözleşmemi imzaladım. Çocukluğumda Gheorghe Hagi’nin golleriyle, Fatih Terim’in ellerinde kalkan kupalarla büyümüş benim için, bu imza tarif edilemeyecek bir gururdu. Bana bu formayı giyme fırsatı tanıyan yönetimimizin ve teknik heyetimizin güvenini boşa çıkarmamak için elimden gelen her şeyi yapacağımın sözünü veriyorum. Büyük taraftarımıza ve şerefli formamıza yakışan bir sporcu olacağıma söz veriyorum. Aranızda olduğum için çok mutluyum. Hepinize teşekkür ederim" diye konuştu.