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Oğulcan Çağlayan, Eyüpspor’da ilk maçına çıktı

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Devre arası transfer döneminde Galatasaray’dan Eyüpspor’a transfer olan Oğulcan Çağlayan, ilk resmi maçına çıktı. Genç oyuncu, Bandırmaspor mücadelesinin 55. dakikasında oyuna dahil oldu.

Oğulcan Çağlayan, Eyüpspor’da ilk maçına çıktı
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Devre arası transfer döneminde Galatasaray’dan Eyüpspor’a transfer olan Oğulcan Çağlayan, ilk resmi maçına çıktı. Genç oyuncu, Bandırmaspor mücadelesinin 55. dakikasında oyuna dahil oldu.

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TFF 1. Lig’de üst sıralarda yer alan ve önümüzdeki sezon Süper Lig’e yükselmek için mücadelesini sürdüren Eyüpspor’un devre arası transfer döneminde Galatasaray’dan kadrosuna kattığı Oğulcan Çağlayan ilk resmi maçına çıktı. Spor Toto 1. Lig’in 24. hafta mücadelesinde Bandırmaspor’u konuk eden Eyüpspor’da karşılaşmanın 55. dakikasında Sekidika’nın yerine oyuna dahil olan Oğulcan Çağlayan, yeni takımında ilk maçına çıkmış oldu.

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