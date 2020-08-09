TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, sosyal medya hesabından 10 kişilik bir grubun tesislere gelerek spor salonunun kilitlerini kırdığını belirterek yardım istedi. Tongsir yaptığı açıklamada, “4 aydır TSYD’ye bir kuruş kira ödemeyen Haliç Üniversitesi bu yetmezmiş gibi bugün 10 kişilik güvenlik ekibiyle Levent tesislerine bir baskın düzenlemiş ve pandemi nedeniyle kapalı olan spor salonunun kapısının kilitlerini kırmıştır. Türkiye Spor Yazarları Derneği, İstanbul’un göbeğinde dağ kanunu uygulamaya kalkan Haliç Üniversitesi ve adamları karşısında asla sessiz kalmayacaktır. Meslektaşlarımızı, üyelerimizi ve ülkedeki tüm medyayı göreve davet ediyoruz” diye konuştu.
Oğuz Tongsir: "10 kişilik bir grup spor salonunun kilitlerini kırdı"
TÜRKİYE SPOR YAZARLARI DERNEĞİ (TSYD), BAŞKANI OĞUZ TONGSİR, 10 KİŞİLİK BİR GRUBUN TESİSLERE GELEREK SPOR SALONUNUN KİLİTLERİNİ KIRDIĞINI SÖYLEYEREK, "TÜRKİYE SPOR YAZARLARI DERNEĞİ, İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE DAĞ KANUNU UYGULAMAYA KALKAN HALİÇ ÜNİVERSİTESİ VE ADAMLARI KARŞISINDA ASLA SESSİZ KALMAYACAKTIR" DEDİ.
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