Okan Buruk: 2 - Erol Bulut: 0

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, daha önce üç farklı takımın başında 5 kez rakip olduğu Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’a karşı hiç kaybetmedi. Okan Buruk’un çalıştırdığı ekipler 2 defa galip gelirken, 3 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Süper Lig’in 14. haftasında Başakşehir, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ligde oynadığı son 4 maçta üç puan sevinci yaşayamayan turuncu-lacivertliler, Kadıköy’den galibiyetle dönerek zirveyle arasındaki puan farkını kapatmak istiyor.

Fenerbahçe ise son 4 haftada elde edilen 3 mağlubiyeti Başakşehir karşısında kazanarak telafi edip rahat bir nefes almanın peşinde.

Okan Buruk kaybetmedi

Bu zorlu mücadeleyle Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut da 6. defa birbirlerine rakip alacak. Daha önceki 5 mücadelenin 2’sini Okan Buruk’un takımları kazanırken, 3 maç ise berabere bitti.

Okan Buruk, geçtiğimiz sezon turuncu-lacivertli takımla Erol Bulut yönetimindeki Alanyaspor’la iki defa karşılaşmış, 1 müsabaka golsüz beraberlikle sonuçlanırken, diğer karşılaşmayı Başakşehir 2-0 kazanmıştı.

2018-2019 sezonunda Buruk, Rizespor’un başındayken de Bulut’lu Yeni Malatyaspor’u 3-0’la geçmişti.

2017-2018 sezonunda ise Akhisarspor’u çalıştıran Okan Buruk ile Erol Bulut idaresindeki Yeni Malatyaspor’un ligin ilk ve ikinci yarılarında oynadığı iki maç da 0-0 bitmişti.