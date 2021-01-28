Okan Buruk: "Daha kaliteli, bu maçı daha çok önemseyecek bir hakem olmalıydı"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’yu eleştirerek, "Zaten maçın başından sonuna kadar hayal dünyasında gibi sahada içerisinde dolaşan Yaşar Kemal Uğurlu vardı. Ben bu maçın ataması olarak doğru bir atama olduğunu düşünmüyorum. İki kulübenin de hakemden çok şikayeti oldu. Daha kaliteli, bu maçı daha çok önemseyecek bir hakem olmalıydı" dedi.

TFF Süper Kupa’da Medipol Başakşehir, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün maçtan önce de söyledik. Çok eksiğimiz var. 10-11 oyuncumuz bizle beraber değildi. Buna rağmen mücadelemizi vereceğimizi söyledik. Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağımızı söyledik. 90 dakika bitene kadar da bunu yaptık. Ama kaybettik. Ben öncelikle Trabzonspor’u tebrik etmek istiyorum. Belki çok büyük bir üstünlük sağlamadılar, net pozisyonlara girmediler. Bizim hücumda daha üretken olmamız gerekiyordu. Yetenek anlamında bunu sahaya yansıtamadık. Bazı oyuncularımızın bizimle olmaması oyunumuzu etkiledi. Kafa kafaya gitti. 10 kişi kaldıktan sonra da ortada giden bir karşılaşma vardı. Penaltı pozisyonunda hakemin saha içerisinden görmesini isterdim. Zaten maçın başından sonuna kadar hayal dünyasında gibi sahada içerisinde dolaşan Yaşar Kemal Uğurlu vardı. Ben bu maçın ataması olarak doğru bir atama olduğunu düşünmüyorum. İki kulübenin de hakemden çok şikayeti oldu. Daha kaliteli, bu maçı daha çok önemseyecek bir hakem olmalıydı. Bir Süper Kupa finali yönetiyorsunuz konsantre değilsiniz, sahada ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Bu bence Türk hakemliğine yakışan bir şey değildi. Baktığınızda bizim penaltımız VAR’dan geldi. Çok net bir elle oynama vardı. Epureanu’nun kırmızı kartında şunu istiyorlar bizden, hiç kimse kafa topuna çıkmasın veya ellerini kapatıp kafa topuna çıksın. Bunun nedenlerinden biri futbolu bilmedikleri için oyuncu kafaya çıkıyor, rakip altına giriyor. Burada kafaya çıkan oyuncunun ne yapmasını bekliyorlar, bilmiyorum. Ona tamam ele değdi diye kart gösterebilirsiniz. İki hafta Sivasspor maçında da Demba Ba’nın eline değdi diye golü vermemişlerdi. Hasan Ali’nin pozisyonunu ben kenardan çok uzak bir mesafeden faul olarak gördüm. Maçtan sonra izlediğimde de rakibim teması var. Bunun da faul olduğunu düşünüyorum. VAR hakemi de burada karışmadı. Neden karışmadığını da anlamıyorum. Pozisyonun faul olduğunu düşünüyorum ikinci gol öncesi. Maalesef bu da verilemedi. Biz bu sene buna alıştık. Sezonun büyük bir bölümünde lig maçlarında aleyhimize verilen onlarca karar var. Bugün de bir tekrarını yaşadık. Bu bizle sınırlı kalmayacak. Yarın öbür gün diğer takımların da başına gelecek. Maç içerisinden Trabzonspor’un yabancı oyuncuları ‘Bizim de başımıza bu çok geldi, şimdi de sizin başınıza geldi’ gibisinden konuştu. Haklılar, onlar da çok çekti. Hakemin işlerinin çok kolaylaştığı bir döneme geldik. Ekran var önlerinde. VAR’da iki, sahada dört hakem var. Yine bu kadar hata yapıyorsanız radikal bir karar alınması gerekiyor bence hakemlik müessesiyle ilgili. Trabzonspor’u oyunundan ve kupasından dolayı kutluyorum. Onların galibiyetini hiçbir şekilde lekelemek istemiyorum ama bugün gerçekten maçı yönetmeyi kafasında yaşamamış, bizler kadar maça hazır olmamış, çok kötü bir performansı olan Yaşar Kemal Uğurlu vardı. Bunun da alını tekrar çizmek istedim" diye konuştu.

"Çok doğru olmayan şeyler oldu"

Son bölümde kulübeler arasında yaşananların sorulması üzerine Buruk, "Son bölümde kulübeler arasında oldu. Çok bunun üzerinde durmamak gerekiyor. Kulübümüzün çalışmış eski arkadaşlarımızın, eski kardeşlerimizin davranışlarını tasvip etmiyorum. Bizim kulübemize karşı, bizim hocalarımıza karşı. Bununla ilgili zaten görüntülerde vardı. Federasyon görüntüleri inceleyip, kim ne yaptıysa cezasının kararını verebilir. Biz burada özellikle Abdullah hoca ile konuştuk. Son bölümde sakinleştirmeye çalıştık. Ama çok doğru olmayan şeyler oldu" diye cevap verdi.

"Sene başından beri olabilecek bütün olumsuzlukları yaşıyoruz"

Bu sene şanssız bir sene geçirdiklerinin altını çizen Okan Buruk, "Sene başından beri olabilecek bütün olumsuzlukları yaşıyoruz. Saha içi ve saha dışı. Buna büyük hakem hatalarını koymam gerekiyor. Benim yaptığım hatalar, oyuncularımın yaptığı hatalar, sakatlıklar var. Zor bir sezondu. Uzun hazırlandığımız bir sezon değildi ama bütün olumsuzluklar da bizi takip ediyor. Onu çevirmek için çalışıyoruz. Özellikle bu akşam kupa kazanmak ivme ve moral getirecekti. Bunu da yaşayamadık. 10 kişi kaldıktan sonra elimizden geleni yapmaya çalıştık ama bu akşam bizim için önemliydi. O yüzden üzgünüz. Trabzonspor’u tebrik ediyorum. Maçtan sonra da birer birer bütün oyuncuları, bütün teknik heyeti değil de Abdullah hocayı tebrik ettim. İki tane yan hakemi tebrik ettim. Yaşar Kemal Uğurlu dışında" ifadelerini kullandı.

"Bu sene yoğun tempo içerisinde giren takımımız bu anlamda sakatlıkları yaşıyor"

Takımda yaşanan fazla sakatlıkların sorulması üzerine Buruk, "Bu sene antrenman yapamıyoruz. Antrenman sayımız da kısıtlı. Geçen seneyi 10 gün daha geç bitirdik. Tekrar başladık. Sezon başı kampı yapamadık. 1 haftalık çalışma, üst üste gelen maçlar, Şampiyonlar Ligi maçları çok yoğundu. Çok yoğun bir tempo içerisindeyiz. Geçen seneden dinlemeyen bu sene çok yoğun tempo içerisinde giren takımımız bu anlamda sakatlıkları yaşıyor. Ne dinlenme ne de yüklenme yapabiliyoruz. Oyuncularımızı bir maçtan diğere maça hazırlıyoruz. Burada da şanssızlık oluyor bazen. Uzun sakatlıklar da geçiyoruz. Bütün teknik kapasitesi yüksek oyuncularımızın aynı anda gitmesi oyun anlamında da zorladı. Takımın önemli oyuncuları. Yapacak bir şey yok. Sahalar, zeminler kötü. Bu akşamki saha çok güzeldi. Bizim hem stadımızın hem de antrenman sahamızın zemini kötü. Onlar da etken olabilir. Türkiye’nin genelinde bu kötü zemini görüyoruz. Sadece ona bağlamıyorum. Bu sene bizim için zor bir sene oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak transfer konularına değinen Okan Buruk, "Eksik olduğumuz yer var. Bizden ayrılacak oyuncu olacak mı? Ona göre karar vereceğiz. Bununla ilgili 4 gün daha var. Tekrar yarın bununla ilgili karar verebiliriz" dedi.