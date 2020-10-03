Okan Buruk: "Elimizdeki oyunculardan ayrılma niyeti olan yok"

Başkan Göksel Gümüşdağ’ın turuncu-lacivertli futbolcularla bir konuşma gerçekleştirdiğini söyleyen Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Başkanımız; ’Ayrılmak isteyen gelsin, mutsuz olan varsa gelsin’ diye konuştu. Bu anlamda kimseden bir talep almadık. Elimizdeki oyunculardan ayrılma niyeti olan yok" dedi.

Süper Lig’in 4. haftasında M. Başakşehir, sahasında Göztepe ile golsüz berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan turuncu-lacivertlilerin Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün istek olarak önceki maçların üstündeydik. Oyun kalitesi olarak hücumsal anlamda ilk 3 maçın üstündeydik ama bir türlü golü atamadık. Burada özellikle ceza sahası içerisindeki doğru poziton alamamamız, bireysel becerimizi ofansif anlamda gösteremememiz bizim 0-0 beraberlikle ayrılmamıza yol açtı. Maçın bütün bölümünde çok iyi işler yaptık. Rakibe fırsat vermedik. Belki 25 şutumuz var, 20 ortamız, 12 kornerimiz var birçok şeyimiz var ama golümüz yok. Gol olmadıktan sonra bunları konuşmanın anlamı kalmıyor. 4 maça baktığımızda Galatasaray maçının ikinci devresini de sayarsak bize karşı hep kapanan, bekleyen takımlara karşı üretmede zorlandık. Bu da kötü başlangıcı devam etmemizi sağladı. Ama oyun konsantrasyonu olarak çok iyiydik. Bu oyunu devam ettirirsek geçtiğimiz sezonun şampiyonu Başakşehir’e tekrar ulaşacağız. Yeni transferlerinde bize katılmasıyla daha iyi olacağız. Pazartesiye kadar hücuma katkı sağlayacak bir oyuncu daha almayı düşünüyoruz. İnşallah gol sorununu çözeceğiz. 6-7 ofansif oyuncunun sahada olduğu girenlerle bu sayı 8’e de çıkıyor ama bir türlü gol atamıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’deki hakemlerin oyunu biraz daha oynatması lazım"

Müsabakanın hakemi Özgür Yankaya’nın performansı hakkında da görüşlerini aktaran Buruk, "İnşallah milli takım arasından daha güçlü döneriz ve en kısa zamanda kazanmaya başlamak istiyoruz. Tabii ki lig uzun şu an kaybettiğimiz bir şey yok. Rakiplerimize şans veriyoruz. Bunu herkes yaşayacak. Bazen başta bazen sonda yaşıyoruz. Bugün özellikle takımı oynamaktan yana olan takımdık. Bu anlamda oyuncularımı tebrik ediyorum ama kazanamadık çok fazla durdu oyun. Göztepe takımını suçlayamam, saha da bir hakem var, onun maçı yönetmesi gerekiyor. Devamlı zaman geçirilmesi, yere yatırılması, ilk yarıdaki uzatmayı bile tam oynatmadı. Avantajı oynatmadı, durdurup rakibe kart gösterdi. Futbolu bilmek gerekiyor, futbolu bilenlerle bilmeyenleri aynı sahaya koyunca bu zor oluyor. Özgür Yankaya’nın futbolu daha fazla hızlandırması için gayret göstermesi lazım. Çok uzun süredir maç yönetiyor ama hep aynı şeyleri görüyoruz. Sonuçla ilgili onu suçlamıyorum ama oyuna katkı yapmaları lazım. Oynayanla oynamayanı ayırt etmesi lazım. Türkiye’deki hakemlerin oyunu biraz daha oynatması lazım. İnşallah hakemlere de izletip, ‘bu oyunu böyle yönetmen lazım’ diye gösterirler. Türk futbolunun kaliteye ihtiyacı var" diye konuştu.

"Yeni transferlerimizde sakatlıklar oldu"

Yeni transferlerden bir kısmının henüz forma giymemiş olmasıyla alakalı gelen soruyu deneyimli çalıştırıcı, şöyle cevaplandırdı:

"4 haftalık bölümdeki en büyük sıkıntımız transferlerin hazır halde gelmemesi. Birçoğunu kendi ligleri bitince takımlarından aldık. Yüzde yüz hazır değillerdi. Hepsinde sakatlık oldu. Hem Rafael hem Chadli hem de Boli’de. Tam iyileştiler derken Chadli’nin yine ayağında ağrısı oldu. En azından onu oynatıp böyle takımlara karşı kilit olacağını düşündük. Rafael’in eşi bugün doğumdaydı. Gerçekten şanssız bir süreçteyiz. Biz iyi yaptığımız şeylerle yola çıkıp hak ettiğimiz yerlere geleceğiz. Yarıştan kopmadığımızı göstermek için her türlü geri göstereceğiz."

"Şampiyonlar Ligi’nde iddiamız yok gibi bir düşüncemiz yok"

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint Germain, Manchester United ve RB Leipzig ile yer aldıkları grubu değerlendiren Okan Buruk, "Şampiyonlar Ligi’nde hangi torbayı istemezseniz deseniz bu torbayı seçerdik. 3 tane iyi takımla grupta yer alacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Geçen sene de Avrupa Ligi’nde iyi bir gruptan çıktık. Burada da elimizden geleni yapacağız. Hem TFF’nin belirlediği bütçeleri hem de UEFA’nın kriterleri neticesinde güzel bir kadro kurma şansımız yok. Diğer takımların bütçeleriyle yarış etme şansımız yok. Ama elimizdekilerle en iyisini yapmaya çalışacağız. Tabii ki korkulacak takımlar. Paris Saint Germain’in dün maçını izledim, ofansif anlamda çok üretken bir takım. Ama sahaya çıkıp en iyisini yapmaya çalışacağız. Ülke puanının önemini biliyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde iddiamız yok gibi bir düşüncemiz yok" şeklinde konuştu.

"1 oyuncu alacağız"

Hücum hattına bir transfer daha yapacaklarını dile getiren Buruk, "Bugünkü oyunda hem Ba hem Aleksic’i, Crivelli’nin arkasında kullanmaya çalıştık. 4-1-4-1 sisteminde yine önde hücumcularla oynamaya çalıştık. İrfan’ın yokluğu tabii ki bizim bu maçta maçta en fazla ihtiyacımız olan şey kreatif yapısıydı. O olmayınca bunu Ba ve Aleksic ile yapmaya çalıştık. Hücum hattına tabii ki bir forvet, bir sol kenar, bir orta saha almak isterim ama şu anada TFF’den bize verilen bütçede böyle bir şey yok. 1 oyuncu alacağız bu da yarın büyük ihtimal belli olur" dedi.

"Elimizdeki oyunculardan ayrılma niyeti olan yok"

"Hedefi olmayan oyuncularla yollarımızı ayıracağız" açıklamasının hatırlatılarak takımdan gidecek isimlerin olup, olmaması yönünde gelen bir soruyu Okan Buruk, "Bizim tabii ki hedefimiz tekrar şampiyonluk. Bununla yola çıktık. Oyuncularımızla konuştuk, başkanımız da; ’Hangi oyuncu olursa olsun ayrılmak isteyen gelsin, mutsuz olan varsa gelsin’ diye konuştu. Bu anlamda kimseden böyle bir talep almadık. Kadromuzun yapısı içinde, kalabalık kadroydu, 2-3 kişi ayrıldı. Bunun dışında herhangi bir oyuncudan böyle talep gelmedi. Başakşehir her zaman insanların buraya gelmekten mutluluk duyduğu, gelmek için heyecan attığı bir takım. Gitmek isteyeni görmedik. Bir tek bu sene Clichy ayrıldı o da ailevi sebeplerden dolayı. Takımın önemli bir parçasıydı, onun eksikliğini hissediyoruz. Özelikle liderlik anlamında önemli parçaydı. Elimizdeki oyunculardan ayrılma niyeti olan yok" diye cevap verdi.