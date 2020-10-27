Okan Buruk: "Hiçbir takım yenilmez değil"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Paris Saint-Germain ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesi yaptığı açıklamada, hem kendileri hem de ülke puanı için önemli bir karşılaşma olduğunu belirterek, "Hiçbir takım yenilmez değil" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nun 2. haftasında Medipol Başakşehir yarın Fransız devi Paris Saint-Germain’i konuk edecek. Karşılaşma öncesi Teknik Direktör Okan Buruk ve kaleci Mert Günok, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başarılı teknik adam Okan Buruk, hem kendileri hem de ülke için önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını ifade ederek, "Türkiye’nin sıralamadaki yeri için önemli bir karşılaşma. Şampiyonlar Ligi’nde ilk iç saha maçımızı oynayacağız. Bunun heyecanını yaşıyoruz. Zorlu da bir dönemden geçiyoruz. Son haftalarda gelişen ve oyun anlamında da daha iyi yerlere gelen bir Başakşehir gördüm. Bunu geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Dünyanın en önemli oyuncularına sahip bir takım ile oynayacağız. Hücum hattı ne kadar güçlü olsa da zaman zaman oyun içinde rakiplerine pozisyon veren bir takım. Bu sene baktığımızda 2 lig maçı ve 1 Şampiyonlar Ligi maçı kaybetmiş bir takım. Hiçbir takımın yenilmez olduğunu söyleyebiliriz. Çok değerli de bir teknik adama sahipler. Sahaya çıkıp elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"Rakipten korkmadan kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız"

Fransız ekibi karşısında başa baş bir mücadele oynayabileceklerini vurgulayan Buruk, "PSG hücum hattına baktığımızda 4 tane önemli oyuncusu var. Takım savunmasını çok doğru yapmamız lazım. Rakibimizin son oynadığı Manchester United maçında birçok da pozisyon verdi ve maçı kaybetti. Bizim rakipten korkmamamız gerekiyor. Korkmadan kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Hem ülkemiz hem de kendimiz için oynuyoruz. Keşke daha fazla takım ile olsaydık. Biz geçen sene de aynı şeyi yapmıştık. Hem lig hem Şampiyonlar Ligi’ni bir arada götürmeniz gerekiyor. Çok fazla sorumluluk üzerimizde. Bunun bilincindeyiz. Grubumuz ne kadar güçlü olursa olsun bunun heyecanını yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Mert Günok: "Onlara karşı galip gelmek istiyoruz"

Pandeminin gölgesinde oynanacak maç ve seyircimizin yanımızda olmasını çok isterdik. Ne yazık ki şartlar bunu gerektiriyor. Rakibimiz dünyaca ünlü futbolculara sahip. Onlara karşı galip gelmek istiyoruz. Lige istediğimiz gibi başlayamamıştık. Ancak şu an psikolojik ve fiziksel olarak daha iyi durumdayız. Bu ivmeyi yarınki maçta da sürdürmek istiyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020, 20:26