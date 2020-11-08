Okan Buruk’tan 2 değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-1 kazandıkları Konyaspor maçının 11’inde iki değişiklik yaparak Gençlerbirliği karşısına çıktı.
Süper Lig’in 8. haftasında Başakşehir, sahasında Geçlerbirliği ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertlilerde Teknik Direktör Okan Buruk, geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-1 kazandıkları Konyaspor müsabakasının ilk 11’inden iki değişiklik yaparak Gençlerbirliği mücadelesine çıktı.
Turuncu-lacivertliler, karşılaşmaya şu 11’le çıktı:
“Mert - Rafael, Ponck, Epureanu, Bolingoli - Aleksic, İrfan, Visca, Berkay, Deniz - Demba Ba”