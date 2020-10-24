Okan Buruk’tan 2 değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta ligde oynanan Trabzonspor müsabakasının 11’inden 2 değişiklik yaparak Antalyaspor karşısına çıktı.
Süper Lig’in 6. haftasında Başakşehir, Antalyaspor’u ağırlıyor. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-0 kazandıkları Trabzonspor mücadelesinin 11’inden 2 değişiklik yaparak kırmızı-beyazlılar karşısına çıktı.
M.Başakşehir’in Antalyaspor maçı 11’i şu şekilde:
“Mert - Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli - Visca, Mahmut, İrfan Can, Deniz - Crivelli, Ba”