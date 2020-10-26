75 kilo final müsabakasında ringe çıkan Şennur Demir Brezilyalı rakibi Flavia Figureido’yu mağlup ederek altın madalya kazandı. 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu gümüş, 57 kiloda Aycan Güldağı turnuvayı bronz madalyayla tamamladı. 69 kiloda Busenaz Sürmeneli sakatlığından dolayı ringe çıkmadı.
Olimpik Kadın Boks Milli Takımı’ndan 3 madalya
BULGARİSTAN'IN SOFYA ŞEHRİNDE DÜZENLENEN ULUSLARARASI BALKAN BOKS TURNUVASI'NI OLİMPİK KADIN BOKS MİLLİ TAKIMI 1 ALTIN, 1 GÜMÜŞ VE 1 BRONZ OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 3 MADALYAYLA TAMAMLADI.
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