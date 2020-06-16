Olympiakos, Printezis’in sözleşmesini uzattı

Yunan ekibi Olympiakos, deneyimli basketbolcusu Georgios Printezis’in sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
THY Euroleague’in güçlü takımlarından Olympiakos, yıldız basketbolcusu Georgios Printezis’in sözleşmesini uzattı. Yunan ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Printezis’in sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığı duyuruldu.
Yunan basketbolcu kariyerinde daha önce İspanyol takımı Unicaja Malaga’da forma giymişti.
Printezis, 2012 ve 2013 yıllarında Olympiakos ile Euroleague’de şampiyonluk yaşadı.