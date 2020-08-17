Omar Elabdellaoui: "Başkanımıza beni kabul ettikleri için çok teşekkür ediyorum"

Galatasaray’ın yeni transferi Omar Elabdellaoui, "Başkanımıza beni buraya kabul ettikleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Galatasaray’ın yeni transferi Omar Elabdellaoui, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleşen törenle birlikte kendisini 2022-2023 sezonunun sonuna dek Galatasaray’a bağlayan imzayı attı. İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Fas asıllı Norveçli futbolcu, "Buraya geldiğimden dolayı çok mutlu ve gururluyum. Başkanımıza beni buraya kabul ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Başlamak için sabırsızım ve bu mücadelede yer almak istiyorum" diye konuştu.