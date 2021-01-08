Omar Elabdellaoui: "Durumum her gün daha iyiye gidiyor"

Galatasaray’ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, durumunun her gün daha iyiye gittiğini söyledi. Omar ayrıca Türk halkına desteğinden dolayı minnettar olduğunu ifade ederek, her gün arayıp durumunu soran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da teşekkür etti.
"Tüm Türk halkının desteğine minnettarım"Kendine destek veren herkese teşekkür eden Norveçli futbolcu, "Dürüst olmak gerekirse aldığım desteğe şükran borçluyum. Başkanımız, başkan yardımcımız, teknik direktörümüz, yardımcı antrenörlerimiz, takım arkadaşlarım, kulüp çalışanları ve tüm taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Beni birçok kez gelip ziyaret ettiler. Tüm Türk halkının desteğine minnettarım, benim durumumu her gün arayıp soran Sağlık Bakanına da teşekkür ederim. İnanın ne kadar minnettar ve şükran dolu olduğumu anlatırken doğru kelimeleri seçmekte zorlanıyorum. Tek söyleyebileceğim, herkese teşekkür ediyorum ve şu ana kadar olduğu gibi lütfen dualarınızı eksik etmeyin. Umarım gelecekte her şey iyi olacak" diyerek sözlerini tamamladı.