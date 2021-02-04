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Omar Elabdellaoui, listede yer almadı

Galatasaray’ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirilen listede yer almadı. 29 yaşındaki futbolcunun tedavi sürecine öncelik verilmesi kararlaştırıldı.

Omar Elabdellaoui, listede yer almadı
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Galatasaray’ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirilen listede yer almadı. 29 yaşındaki futbolcunun tedavi sürecine öncelik verilmesi kararlaştırıldı.

Galatasaray’da sezonun kalan bölümü için Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirilen A Takım listesinde Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui yer almadı. Sarı-kırmızılıların kadrosunda yer alan 17 yabancı futbolcudan biri olan Elabdellaoui ile listede yer almamasıyla ilgili görüşüldüğü ifade edildi. 29 yaşındaki futbolcunun tedavi sürecine öncelik verilmesi kararlaştırıldı.

Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçirmiş ve yüzünden yaralanmıştı.
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