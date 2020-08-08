Omar Elabdellaoui, Olympiakos’a veda etti

Galatasaray’a transfer olması beklenen Olympiakos’un Norveçli sağ beki Omar Elabdellaoui, takımı ile vedalaştı.
UEFA Avrupa Ligi’nde Wolverhampton’a elendikten sonra takım arkadaşlarına veda eden 28 yaşındaki futbolcu, "Burada 6 harika yıl geçirdim. Hepinize teşekkür ederim. Olympiakos hayatımın bir parçası. Benim için çok zor bir seçimdi. Takım beni tutmaya çalıştı. Reddedemeyeceğim bir teklif olduğu için ayrılmayı seçtim" dedi.
Galatasaray’ın 28 yaşındaki futbolcunun transferini kısa sürede resmi olarak açıklaması bekleniyor.