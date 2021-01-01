Omar Elabdellaoui’nin hayati tehlikesi olmadığı açıklandı

Evinde yeni yıl kutlama sırasında yaralanan Galatasaray’ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui’nin bilincinin yerinde olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim ve kaptan Arda Turan, Omar’a destek için yanında bekliyor.

Galatasaray’ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanmıştı. Ulus’taki bir hastaneye kaldırılan Norveçli futbolcunun ilk müdahalesi yapıldı ve uzman doktorların gözetiminde durumu takip ediliyor. Şu an ameliyata alındığına dair haberlerin doğru olmadığı ifade edilirken, 29 yaşındaki futbolcunun bilincinin yerinde olduğu ve hayati tehlikesinin de olmadığı aktarıldı.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim, yardımcı antrenörler, idari ekip ve takım kaptanı Arda Turan, Omar Elabdellaoui’nin yanında hastanede bekliyor.

Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2021, 01:13