Önder Karaveli: “Futbolcular çok iyi bir reaksiyon gösterdi”

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, 4-2 kazanılan Kayserispor maçının ardından konuştu. Karaveli, takımın çok önemli bir reaksiyon gösterdiğini ve bu sayede sahadan 3 puanla ayrıldıklarını ifade etti.

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Kayserispor’u sahasında 4-2 mağlup eden ve 5 maç sonra 3 puanla tanışan Beşiktaş’ta Teknik Sorumlu Önder Karaveli maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Bugün takım adına çok zor bir gün olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Karaveli, “Oyuncularımız da bizler de bunun farkındaydı. Uzun zamandır kazanamayan bir takım vardı. Hafta içinde Teknik Direktörümüzle ilgili durum da oyuncuların üzerindeki baskıyı artırdı. 2 gün antrenman yaptık birlikte ve bugün de sahaya çıktık. Hazırlanırken oyuncuların reaksiyon göstereceğini biliyorduk. Zoru kolaya çevirmeleri için bazı isteklerimiz oldu. Özellikle sabırlı bir oyunla topa sahip olarak rakibin kalesinde pozisyonlar bulabileceğimizi düşündük. İlk yarıda düşündüğümüz kadar pozisyon bulamadık. Topu rakip kaleye geçirmekte biraz geciktik. Geçiş oyununda hızlı hücumlar yapacaklarını biliyorduk. Kayserispor’un dikine hızlı geçişine karşılık veremedik ve aslında beklediğimiz golü yedik. Devre bitmeden golü atıp içeriye beraberlikle girmek oyuncularda güveni tazeledi. Oyunun ikinci yarısında Kayserispor’un merkezi iyi kapattığını düşünüyorum. Kalabalık bir savunma hatları vardı. İlk yarıda merkeze oynamaya çalışırken çok fazla top kaybı yaptık. İkinci yarıda kanat organizasyonları yaptık. Zaman zaman başarılı olduk ve pozisyonlar biraz daha arttı. İkinci golü atacağımız baskıyı kurmuşken, savunma pozisyonlarını doğru almazsanız, hızlı geçişler kalede tehlike oluşturur. Etkili oynadığımız anda gol yedik. Ama oyuncular vazgeçmediler ve reaksiyon gösterdiler. Hakem son düdüğü çalmadan maçlar bitmez. İkinci golü yediğimiz an ile son düdüğün çaldığı an arasında harika bir reaksiyon oldu. Güven ve Oğuzhan değişikliği oyunun hücum tarafını çok zenginleştirdi. Bu değişikliği erken yapmak istiyorduk ama akan oyun nedeniyle biraz gecikti. İki oyuncumuz da hücum gücünü artırdı. Doğru yerleşim ve doğru vuruşlar bize golleri getirdi. Çok ihtiyacımız olan galibiyeti almayı bildik ve bu da bizi mutlu etti” ifadelerini kullandı.

“Takım çok önemli bir reaksiyon gösterdi”

Beşiktaş’ın kaybettiği karşılaşmalarda dahi rakiplerine göre çok daha iyi oynadığını ancak pozisyonları sonlandıramadığını söyleyen Önder Karaveli, “Aslında oyuncuları son maçlarda seyrettiğimizde her maçın ilk yarısında çok etkili oyunlar oynamıştı. Beşiktaş çıktığı bütün maçları kazanmak için sahaya çıkar. Oynanan oyunların rakiplerden kötü olduğunu düşünmüyorum. Tek problem, etkili oynanan bölümlerde golü bulamamaktı. Golü bulamayınca savunmada yapılan bazı hatalar rakiplerin gol atmasına neden oluyordu. Biz sadece kulübün verdiği görevle U19 ekibi olarak, oyunculara sadece eşlik ettik. Yaptığımız çok bir şey yoktu. Onlar bu galibiyetin başrolünde. Sahaya çıktıklarında bir reaksiyon gösterdiler ve buna takımın ve camianın çok ihtiyacı vardı. Biz sadece eşlik ettik” diye konuştu.

“Hikmet Hoca’nın neyi görüp değerlendirdiğini bilmiyorum”

Kendisinden önce basın toplantısında konuşan Hikmet Karaman’ın “Oğuzhan’ı gördüm kenarda ve oyuna girmek istemiyordu” sözleri üzerine konuşan Karaveli, “Hikmet hocamın neyi görüp bunu değerlendirdiğini ben bilmiyorum. Ama maçtan önce Oğuzhan ile maçın skoru ve akışına göre farklı durumlar konuştuk. Merkezde alacağı pozisyonları konuştuk. Oğuzhan da bu konuda çok iyi reaksiyon gösterdi. Uzun zamandır oynamadığı için, rakibin biraz düşmesini bekledik ve sıcak oyuncularla oynamayı tercih ettik. Oğuzhan oyuna girerken birkaç istekte bulunduk. Buna da harika bir cevap verdi. Girmek istemeyen bir oyuncunun değil, girdiğinde akışı değiştiren bir oyuncunun yapacaklarını yaptı” açıklamasını yaptı.

Altyapıdan çıkan oyuncuların sahada olmasının da kendisini ayrıca mutlu ettiğini söyleyen Karaveli, “Özkaynaktan yetişen oyuncuların sahada olması beni ekstra mutlu etti. Ben 10 yaşında Şeref Stadı’nda Beşiktaş özkaynak düzeninin oyuncusu olarak futbola başladım. 26 yaşında yaşadığım sakatlık sonrasında antrenörlüğe başladım. Özkaynak, Beşiktaş’ın genetik kodlarında vardır. Bu oyuncuların sahada olması ve diğer oyunculara göre daha farklı sahiplenilmeleri çok güzel oldu. Ama sadece onlar değil, bütün oyuncular vazgeçmediler ve son ana kadar galibiyet için harika işler yaptılar. Batshuayi çok uzun yıllar önce, oyuncu izleme ekibindeyken olumlu düşüncelerimizin olduğunu ilettiğimiz bir oyuncuydu. Batshuayi’nin gollerini tekrar hatırlatmaları için bir klip hazırlattık. Çok uzun süreli bir klip olmuştu. ’Bu golleri izlemek çok güzel ve bunları atman tekrar atman lazım’ demiştim. Güven de oyuna girdikten sonra Batshuayi için alanlar açtı ve rakip savunmayı yanıltan isim oldu. Güven’in de skora ve oyuna katkısı harikaydı” açıklamasını yaptı.

“En büyük teşekkür Serpil Hamdi Tüzün’e”

Beşiktaş Yönetimi’nin yeni hoca konusunda hassas şekilde çalıştığını ifade eden Önder Karaveli, “Beşiktaş Yönetim Kurulu yeni hocayla ilgili çalışmaları hassas şekilde yürütüyor. Şunu samimiyetimle söylüyorum, bu görev 3 gün önce verildiğinden bu yana, pazartesi gününü düşünmeden yaşadım. Benim için en anlamlısı bu onurlu görevi yerine getirmekti. Yarın sabah uyandığımda “Bundan sonra U9 takımının hocasısın” derseler de benim için bir şey değişmez. Verilen her görevi elimden geldiğince yaparım. Hiçbir şey olmasa bile tribüne çıkıp takımı desteklerim” dedi.

Son olarak galibiyeti hediye etmek istediğini söyleyen Karaveli, “Oğlum çok iyi bir Beşiktaşlı. Ona ve aileme hediye etmek istiyorum. Beşiktaş taraftarının zor günlerde, oyuncusunun ve takımının yanında olan taraftar olduğun biliyordum. En zor günlerden birisinde tribünleri doldurarak gelen ve gelmeyen taraftarlara da hediye ediyorum. Sergen Hocayı, Ziya Hocayı, Rıza Hocayı, beni, okulundan geçiren, üzerinde büyük emeği olan, Türk futbolunun üzerinde büyük emeği olan hocaların hocası Serpil Hamdi Tüzün hocama bu galibiyeti hediye etmek istiyorum. Hayatını Beşiktaş’a adayan insanlardan birisidir. Ben de kendi hayatımı bu kulübe adamayı çok istiyorum. Buradaki en büyük teşekkürü kendisine gönderiyorum. İyi ki var” diyerek sözlerini tamamladı.