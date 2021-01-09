Onyekuru, ailesini İstanbul’a bıraktı
Galatasaray’a transferi gündemde olan Nijeryalı futbolcu Onyekuru, bu sabah İstanbul üzerinden aktarmalı olarak Fransa’nın Nice kentine gitti. Monaco Teknik Direktörü Niko Kovac’ın adı transferde Galatasaray ile anılan Henry Onyekuru ile ilgili olarak ’Ayrılmak istiyor’ şeklindeki açıklamasından sonra yıldız futbolcuyla ilgili olarak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in de ’Takımda görmek isterim’ açıklaması ve yönetime rapor vermesi ile yönetimde harekete geçirmişti.
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