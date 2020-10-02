Orhan Çıkırıkçı: “Oyuncularımızı tebrik ederim”

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, “Çok iyi oynadık, oyuncularımızı tebrik ederim. Özellikle ikinci yarı çok iyi mücadele ettiler” diye konuştu.

TFF 1. Lig’in 4. haftasında İstanbulspor evinde RH Bandırmaspor’u 2-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, zorlu bir maçı atlattıklarını ifade ederek, “Çok iyi oynadık, oyuncularımızı tebrik ederim. Özellikle ikinci yarı çok iyi mücadele ettiler. Son dakika attığımız golle kazandık. İnşallah milli maç arasında daha iyi hazırlanıp Samsun’a daha hazır şekilde gideceğiz, oradan da puan ya da puanlarla döneceğiz” dedi.