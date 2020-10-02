banner3088

Orhan Çıkırıkçı: “Oyuncularımızı tebrik ederim”

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, “Çok iyi oynadık, oyuncularımızı tebrik ederim. Özellikle ikinci yarı çok iyi mücadele ettiler” diye konuştu.

Orhan Çıkırıkçı: “Oyuncularımızı tebrik ederim”

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, “Çok iyi oynadık, oyuncularımızı tebrik ederim. Özellikle ikinci yarı çok iyi mücadele ettiler” diye konuştu.

TFF 1. Lig’in 4. haftasında İstanbulspor evinde RH Bandırmaspor’u 2-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, zorlu bir maçı atlattıklarını ifade ederek, “Çok iyi oynadık, oyuncularımızı tebrik ederim. Özellikle ikinci yarı çok iyi mücadele ettiler. Son dakika attığımız golle kazandık. İnşallah milli maç arasında daha iyi hazırlanıp Samsun’a daha hazır şekilde gideceğiz, oradan da puan ya da puanlarla döneceğiz” dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Rafael: “Zor bir gruptayız”
Rafael: “Zor bir gruptayız”
  1. SPOR

banner3196

banner3552

banner3197