Ortakçı: En az hata yapan şampiyon olacaktır

TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 1. Grupta mücadele eden Silivrispor’da teknik patron Ergun Ortakçı BAY haftasında izinleri iptal ederek takımını çalıştırmaya devam ediyor. Önceki gün yaptığı samimi açıklamalarında sezon sonu hedeflerini de açıklayan Ortakçı açıklamasının devamında ise şunları söyledi; “Silivrispor’u gerektiği ve bulunmak istediği yere çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz, çalışıyoruz. Düşündüğümüz şeyleri yaptık yalnız hem oyunsal bazda hem de taktiksel bazda ufak tefek eksiklerimiz var. Bunu en kısa sürede halledip daha iyi bir Silivrispor’u seyrettirmek istiyoruz. Şuanda da grupta bazı verileri almış bulunuyoruz. Hangi takım üstte çıkmak için mücadele edeceğini kimin nasıl oyun kurduğu hakkında bilgileri toparladık.

RAKİPLERİMİZ BELLİ

Büyük olasılıkla Çilimli Belediye, Karadeniz Ereğli ve Silivrispor ilk üç mevkiyi alacağını düşünüyorum. Bu üç takımın arasında da en az hata yapanın birinci olarak grubunu bitireceğini düşünüyorum. Bunun da bizim olmamız için elimizden geleni yapıyoruz.

KADEME KADEME YOL ALIYORUZ

Biz her işi adım adım gidiyoruz. Şuanda BAY ve BAY’ın ardındaki haftalardaki üç maç bizim için çok önemli, sadece bizim için değil bütün grup için önemli. Birbirimizle maçlarımız var, orada en az hata yapan takım bana göre 2 veya 3 puan belki de daha fazla avantaj kazanabilecektir. İlk hedefimiz bunlardır. Oynayacağımız üç maçtan en iyi puanları almak olacaktır. Ondan sonra da kademe kademe birincilik daha sonra Play-OFF’ları düşüneceğiz. Yani sezon başı yaptığımız planlamalar da Silivrispor’u 3. Lige çıkarmak için birbirimize söz verdik. Şuanda yönetim bazında camia bazında, sporcu bazında, teknik heyet bazında da buna hazır olduğumuzu bunu kaldırabileceğimizi ispatladık. Bunun devamını sürdürmek istiyoruz. El ele vererek seyircisiyle, yönetimiyle bunu başarmak istiyoruz.

SEYİRCİMİZ MÜKEMMEL SEVİYEDE

Seyirci konusunda ise mükemmele yakınız ama Silivri’ye yakışanı ise kale arkası tribünün de dolması olacaktır. Kale arkası tribününün de Ereğli maçında dolacağını düşünüyorum.

BİR TAKIM KÜÇÜK HATALARIMIZ VAR

7-0’lık galibiyet hakkında da fazla konuşmaya gerek yok. Bir takım küçük hatalarımızı da hallettiğimiz takdirde tüm maçlarımızı bu skorlarla alabilecek güçte bir takımız. Yıllardır bu deneyimi yakalamış ve yaşadım biliyorum. Futbolcu kaliteme baktığımda rahatlıkla bu işi yapabileceklerini düşünüyorum. Tabii ki bir yeni takımın dezavantajları olacaktır, onların birbirine ısınması, tanıması, yaptığımız ufak hataların bir kısmının bundan da kaynaklandığını belirtebilirim. En kısa sürede daha iyi bir görünüm veren Silivrispor’u seyirciye takdim edeceğiz” dedi.