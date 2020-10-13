Ozan Korkut: "Başkan olduğumda Fatih Terim’e daha fazla yetki vermek istiyorum"

Galatasaray’ın son seçimdeki başkan adayı Ozan Korkut, önümüzdeki süreçte böyle bir isteğinin olduğunu ve sarı-kırmızılı ekibe başkan olması durumunda Teknik Direktör Fatih Terim’in daha yetkili olması gerektiğini, Sportif AŞ’de de yetkisi olması gerektiğini ifade etti.

Galatasaray’ın son seçimdeki başkan adaylarından Ozan Korkut, TRT Radyo 1’e konuk oldu. Önceliğinin seçim değil mali genel kurulun gerçekleşmesi olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Korkut, başkan olması durumunda Fatih Terim’e daha fazla yetki vermek istediğini belirterek, "Fatih terim çok tecrübeli bir Galatasaraylı. Başkan olduğumda kendisine teknik direktörlüğün yanı sıra Galatasaray Sportif AŞ’de de yetki vermek istiyorum. Hocaya finansal durumu açıklamak lazım, bunda uzlaşmak lazım. Fatih Terim bizim için bir hocadan fazlasıdır. Paralı başkan değil güçlü başkan önemli. Galatasaray’ın içinden gelen, doğru tespitleri yapan ve en iyi ekibe sahip olan başkan güçlü başkandır" dedi.

"Mustafa Cengiz’i başarılı bulmuyorum"

Mevcut yönetimin göreve geldiğinden bu yana elde edilen 130 milyon Euro’luk gelire rağmen borcu artırdığını da sözlerine ekleyen Ozan Korkut, "Mustafa Cengiz yönetimini başarılı bulmuyorum, yönetimi bu yüzden ibra etmedim. Genel kurulda 3 farklı madde söyledim. Galatasaray’ın ilkeleri ve hakları iyi temsil edildi mi? Bu manada bir başarısızlık var. Seçimden önce söylenen projelerin kaçı yapıldı? 30’a yakın projeden sadece birkaçı yapıldı. Gelir oluşturulmazsa transfer olmaz. Bize çizilen gelecek planı nedir? Bu maddeler yeterli olmadığı için ibra etmedim. Kimseyi yıpratmak için değil, yanlışları düzeltmek için söyledim. Önceliğim seçim değil mali genel kurul. Yönetim istediği zaman seçim kararı alabilir. Bu benim kontrolümde değil. Ama öncelikle mali genel kurulun yapılması lazım. Durum tespiti yapmak gerekiyor. Durumu net olarak anlayalım. Neler yapabileceğimizi görmemiz lazım. Bu pandemi döneminde mali genel kurul stadyumda yapılabilir. Son mali genel kurul 700 kişiyle yapılmıştı. Hava koşullarına göre Sinan Erdem Spor Salonu’nda da yapılabilir. Önceliğim Galatasaray’ın iyiliği" açıklamasında bulundu.