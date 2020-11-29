Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’a 4-3 kaybetti. Bu akşamki Beşiktaş derbisinde 68. dakikada takımının ikinci golünü ve 90+6. dakikada da üçüncü golünü Ozan Tufan, son iki sezondur Kadıköy’de oynanan mücadelelerde siyah-beyazlı fileleri havalandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun 16. haftasında Kadıköy’de oynanan ve Fenerbahçe’nin 3-1’lik galibiyetiyle sonuçlanan mücadelenin 32. dakikasında takımın ikinci golünü atan Ozan Tufan, bu akşam da siyah-beyazlılara karşı 2 kez gol sevinci yaşadı.Milli yıldız, biri Bursaspor forması olmak üzere Beşiktaş’a karşı olan gol sayısını da 4’e çıkardı.
Ozan Tufan Beşiktaş derbisini yine boş geçmedi
Geçtiğimiz sezon Kadıköy’de Beşiktaş’a karşı gol atan Ozan Tufan bu akşam da takımının 2 golüne imzasını attı.
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