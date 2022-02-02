banner4556

Ozan Tufan dönüyor

banner4336

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford’a kiralanan Ozan Tufan, Fenerbahçe’ye geri dönüyor.

Ozan Tufan dönüyor
banner4584

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford’a kiralanan Ozan Tufan, Fenerbahçe’ye geri dönüyor.

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford’a kiralanan Ozan Tufan, Fenerbahçe’ye geri dönüyor. Teknik Direktör İsmail Kartal’ın talebi doğrultusunda takıma çağrılan milli futbolcu sezonu Fenerbahçe’de tamamlayacak. Watford’un kümede kalması şartıyla bonservisini alma opsiyonu bulunan Ozan Tufan, öğle saatlerinde İstanbul’a gelecek.

banner4575

26 yaşındaki futbolcu İngiliz ekibi ile 9 resmi maçta görev aldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Gedson Fernandes bu gece geliyor
Gedson Fernandes bu gece geliyor
  1. SPOR

banner3841

banner4586

banner4577

banner4349