banner4556

Ozan Tufan Fenerbahçe için İstanbul’da

banner4336

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford’a kiralanan Ozan Tufan, Fenerbahçe için İstanbul’a geldi. 26 yaşındaki futbolcu sezonu sarı-lacivertlilerde tamamlayacak.

Ozan Tufan Fenerbahçe için İstanbul’da
banner4583

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford’a kiralanan Ozan Tufan, Fenerbahçe için İstanbul’a geldi. 26 yaşındaki futbolcu sezonu sarı-lacivertlilerde tamamlayacak.

Fenerbahçe, devre arası transferleri kapsamında sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford’a kiraladığı Ozan Tufan’ı yeniden kadrosuna kattı. Ozan Tufan, İngiltere’den havalanan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne indi. Fenerbahçeli yetkililerin karşıladığı Ozan, kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

banner4575

Sezon başında Watford’a kiralanan Ozan Tufan, 9 resmi müsabakada forma giymişti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Pendik’te 13 çift, 02.02.2022 tarihinde nikah masasına...
Pendik’te 13 çift, 02.02.2022 tarihinde nikah masasına...
  1. HABERDE İNSAN

banner3841

banner4586

banner4577

banner4616