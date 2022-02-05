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Ozan Tufan kulübede

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Fenerbahçe’den Watford’a kiralandıktan sonra devre arasında takıma dönen Ozan Tufan, Başakşehir mücadelesinde yedek kulübesinde yer aldı.

Ozan Tufan kulübede
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Fenerbahçe’den Watford’a kiralandıktan sonra devre arasında takıma dönen Ozan Tufan, Başakşehir mücadelesinde yedek kulübesinde yer aldı.

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Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan mücadeleye Ozan Tufan yedek kulübesinde başladı. Sezon başında Fenerbahçe’den İngiltere Premier Lig ekibi Watford’a kiralanan Tufan, devre arası transfer döneminde takımına geri döndü. Watford’un ligde kalması durumunda Ozan Tufan’ın zorunlu satın alma opsiyonu devam ederken, 26 yaşındaki futbolcu Başakşehir mücadelesinde Teknik Direktör İsmail Kartal tarafından yedeklerde şans tanındı.

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