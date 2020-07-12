Ozan Tufan stoperde

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, Sivasspor maçına savunmada başladı.
Tufan, ligin 30. haftasındaki Göztepe maçının bir bölümünde sağ bek, geçen hafta oynanan Gençlerbirliği mücadelesinin son bölümünde stoperde görev yapmıştı.
SÜPER LİG’İN 32. HAFTASINDA EVİNDE SİVASSPOR’U AĞIRLAYAN FENERBAHÇE’DE STOPERDE İLK KEZ BU POZİSYONDA OZAN TUFAN'A TEKNİK HEYET TARAFINDAN FORMA VERİLDİ.
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, Sivasspor maçına savunmada başladı.
Tufan, ligin 30. haftasındaki Göztepe maçının bir bölümünde sağ bek, geçen hafta oynanan Gençlerbirliği mücadelesinin son bölümünde stoperde görev yapmıştı.