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Ozan Tufan stoperde

SÜPER LİG’İN 32. HAFTASINDA EVİNDE SİVASSPOR’U AĞIRLAYAN FENERBAHÇE’DE STOPERDE İLK KEZ BU POZİSYONDA OZAN TUFAN'A TEKNİK HEYET TARAFINDAN FORMA VERİLDİ.

Ozan Tufan stoperde

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, Sivasspor maçına savunmada başladı.

Süper Lig’in 32. haftasında evinde Sivasspor’u ağırlayan Fenerbahçe’de stoperde ilk kez bu pozisyonda Ozan Tufan’a teknik heyet tarafından forma verildi. Daha önce Jailson ve Luiz Gustavo’nun savunmada forma giymesinin ardından ardından bu pozisyonda Ozan Tufan’da forma giymiş oldu.

Tufan, ligin 30. haftasındaki Göztepe maçının bir bölümünde sağ bek, geçen hafta oynanan Gençlerbirliği mücadelesinin son bölümünde stoperde görev yapmıştı.

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