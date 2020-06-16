Ozan Tufan ve Adem Büyük, PFDK’ya sevk edildi

Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli oyuncu Ozan Tufan ve Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı oyuncu Adem Büyük, PFDK’ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce bugün yapılan toplantıda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları belli oldu. Sevkler şöyle:

"Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Ozan Tufan’ın 12.06.2020 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 13.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Yeni Malatyaspor Kulübü’nün 13.06.2020 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu Müsabakaları Statüsü’nün 5/8. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Çaykur Rizespor Kulübü’nün 14.06.2020 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı’nın 5/11 ve 5/4 maddeleri uyarınca PFDK’ya sevkine,

Çaykur Rizespor Kulübü görevlisi Timur Yeni’nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı’nın 5/4 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray Kulübü’nün 15.06.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Galatasaray Kulübü futbolcusu Adem Büyük’ün 14.06.2020 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 15.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Denizlispor Kulübü futbolcusu Zeki Yavru’nun 15.06.2020 tarihinde oynanan Sivasspor - Denizlispor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 16.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."