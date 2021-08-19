Ozan Tufan Watford’a transfer oldu

Fenerbahçe, milli futbolcu Ozan Tufan’ın İngiliz ekibi Watford’a satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.
Watford ise Ozan Tufan’ın transferini sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla açıkladı.
Fenerbahçe, milli futbolcu Ozan Tufan’ın İngiliz ekibi Watford’a satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe, milli futbolcu Ozan Tufan’ın İngiliz ekibi Watford’a satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.
Watford ise Ozan Tufan’ın transferini sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla açıkladı.