(Özel haber) Ali Şahin: ”Olimpiyat süreci 8-10 yıllık bir spor gelişimi gerektiriyor”

Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, altyapıdan önemli sporcuların yetiştiğini söyleyerek, ”Pandemi döneminde fazla yapamasak da önümüzdeki dönemlerde diğer yarışmalarda pekiştireceğiz, onların yolunu açacağız. Olimpiyat süreci en az 8-10 yıllık bir spor gelişimini gerektiriyor” dedi.
”Olimpiyat süreci 8-10 yıllık bir spor gelişimi gerektiriyor”
Altyapıda kuvvetli olduklarını da dile getiren Şahin, ”Fiziği uygun, şampiyonada becerisi yüksek sporcuları tespit ediyoruz. Pandemi döneminde fazla yapamasak da önümüzdeki dönemlerde diğer yarışmalarda pekiştireceğiz, onların yolunu açacağız. Olimpiyat süreci en az 8-10 yıllık bir spor gelişimini gerektiriyor. Bizde alınan puanlarla gidildiği için çocuğun geçmişi, alacağı puanlar önemli. Biz de hemen başladık çalışmalara. Geçen yıl başladık Fransa çalışmalarına. Mevcut puanı olan sporcuları kollayacağız. Alttan gelen gençlerin de bir aciliyeti varsa çıkış yapabilecek sporcuları gözlüyoruz. Onların içinde acil puan toplama ve bizi temsil edebilirse yollarını açacağız” şeklinde konuştu.