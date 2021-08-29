(Özel haber) Bedirhan Bülbül: "Rusya maçında iyi şeyler yapacağız"

A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Bedirhan Bülbül, Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk maçları olan Rusya karşılaşmasında iyi şeyler yapacaklarını söyledi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 1-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele edecek. Turnuva öncesinde milli voleybolcu Bedirhan Bülbül, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu ifade eden Bülbül, "Kaçıncı sırada çıktığımız da önemli çapraz eşleşmeden dolayı. Hedeflerimiz büyük, önemli bir turnuva. Avrupa Altın Ligi şampiyonuyuz ve genç bir kadro, güzel bir yapılanmayız. Bu 10 yıllık proje olabilir. Bize güveniyorlar, karşılığını vermek istiyoruz. İçimde çok büyük bir heyecan var, güzel şeyler olacağını düşünüyorum ve hak ediyoruz. Bir yerden bir adım atmamız lazım. Öyle olması gerek. İnşallah iyi sonuçlar alacağız" dedi.

"Rusya maçında iyi şeyler yapacağız"

Avrupa Şampiyonası’ndaki grupları hakkında konuşan Bülbül, "Grubumuz çok zorlu bir grup değil. Zor bir grup ama güzel bir kura çekildi. İlk maçımızı olimpiyat finali oynayan Rusya. Zorlu rakip, zorlu bir maçla başlayacağız. Çok saldıracağımızı düşünüyorum. Gerçekten başantrenörümüz Nedim abi ve yardımcı antrenörlerle birlikle güzel çalışıyoruz. Bütün yazımızı buraya verdik. Avrupa Altın Ligi’nden geldik. 1.5 aydır kamptayız ve çabalıyoruz. Rusya maçında iyi şeyler yapacağız, kazanırsak çok avantajlı olacağız" ifadelerini kullandı.

"Turnuvadan çok umutluyum"

Finlandiya’da oynanacak olan Avrupa Şampiyonası’na değinen Bedirhan Bülbül, "Bazen kendi kendime düşünüyorum hava şartlarının etkisini. Sahaya çıktıktan sonra hiçbir şey mazeret değil. Bu sahaya çıktığın zaman, havasını aldığın zaman diğer şeyler bahane. İklim şartı, gündüz gece farkı var. Etkileniriz tabi ama iyi şeyler olacağını düşünüyorum. Güzel hazırlandık, bütün yazı buraya verdik, iyi şeyler yapmak için. Milli takımı iyi yerlere getireceğiz. Kadın voleybolunu görüyoruz. Erkek voleybolunu da taşımak istiyoruz. Yeni bir yapılanmayız ve arkadaşlıklar çok güzel. Sahada güzel şeyler yapacağız. Çok tatlı heyecan var, güzel rekabet var. Kenardan, dışardan destekler var. Rekabetin olması güzel şeyler ortaya koyuyor. Bu turnuvada çok umutluyum" şeklinde konuştu.

Son olarak taraftarlara değinen Bülbül, "Özlediğimiz voleybola tekrardan taraftarlarımıza birlikte en kısa zamanda buluşmak dileğiyle. Onların desteklerini sosyal medyadan olsun görüyor, hissediyoruz. En yakın zamanda seyircilerle buluşuruz ve özlediğimiz voleybola kavuşuruz" dedi.