(Özel haber) Boupendza için Ruslar ile Ukraynalılar kapışıyor

Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir’in, Boupendza tekliflerini yetersiz bulan Hatayspor yönetimi bu kulüplerle görüşmeleri noktaladı. 24 yaşındaki futbolcu için masada Dinamo Kiev haricinde 1 Rus ve 1 Ukrayna takımı var.

Devre arası transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Boupendza için Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir’in tekliflerini Hatayspor yönetimi yetersiz buldu. Bu yüzden söz konusu kulüplerle 24 yaşındaki futbolcu için görüşmeler sonlandırıldı. Ancak Gabonlu oyuncuyu renklerine bağlamak isteyen masada hala Lucescu’nun teknik direktörlüğünü yaptığı Dinamo Kiev’in haricinde 1 Rus, 1 de Ukrayna takımı var. Bu ülkelerde transfer dönemi Şubat sonu - Mart başı gibi sonlanacağından dolayı önümüzdeki günlerde de Aaron Boupendza için pazarlıklar devam edecek.

Dinamo Kiev, golcü futbolcuyu kadrosuna katabilme adına 8 milyon Euro+Gerson Rodrigues teklifiyle geldi. Ancak Hatayspor bu teklifi 10 milyon Euro’nun altında olması sebebiyle kabul etmedi. Lucescu’nun çok istediği bu transfer için Dinamo Kiev yönetimi Hatayspor’un kapısını tekrar çalacak. Bu arada Doğu bloku ülkelerden başka teklifler de gelemeye başladı ve bu transferde artık Dinamo Kiev tek değil. D.Kiev ile birlikte 1 Rus ve 1 Ukrayna ekibiyle görüşmeler devam ediyor. Boupendza’nım transferi için önümüzdeki günler daha da haraketli geçecek. Ancak tok satıcı Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın; ‘10 milyon Euro’dan bir kuruş aşağı inmeyin, şimdi olmazsa sezon sonunda çok daha yüksek fiyata satarız’ dediği öğrenildi.