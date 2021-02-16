(Özel haber) Bülent Uslu: "Beşiktaş’ın kadrosu şampiyonluk için yeterli"

TGRT Haber’de yayınlanan ’Stüdyoda Futbol’ programının yorumcusu ve Beşiktaş Kongre Üyesi Bülent Uslu, siyah-beyazlıların şampiyonluk için kadrosunun yeterli olduğunu ifade ederken, müsabakalarda yaşanan hakem hatalarında VAR sistemi olmasına karşın bunların görülmemesinin canlarını yaktığını belirtti.

TGRT Haber’de yayına başlayan ve kısa sürede gündeme oturan ’Stüdyoda Futbol’un yorumcusu ve Beşiktaş Kongre Üyesi Bülent Uslu, siyah-beyazlı takımla ilgili İhlas Haber Ajansı’na değerlendirmelerde bulundu. Siyah-beyazlıların geride kalan süreçteki performansı hakkında görüşlerini belirten Uslu, "Beşiktaş’ın renklerinden gitmemiz gerekiyor. İlk 8 haftada siyah bir Beşiktaş vardı. Transferleri gelmemiş, Avrupa’dan elenmiş ve 18. sıraya kadar düşmüştü. Daha sonra beyaz Beşiktaş çıktı. Eksikliklerini kısmen tamamlayabilmiş, Rosier ve Ghezzal gelmişti. Denizli deplasmanına giderken taraftarların düzenlediği bir organizasyon vardı. O zaman pandemi sürecindeki kurallar daha yumuşaktı. Yüzlerce taraftar o anda gidip takım 18. sıradayken coşkulu bir uğurlama yaptı. Orada oyuncuların birçoğu bunu yeni gördü. Taraftarın takıma inancını görmüş oldular. Hemen sonrasında galibiyetler geldi. Antep deplasmanındaki mağlubiyetten sonra Beşiktaş, Başakşehir maçından itibaren ciddi çıkışa geçti. Fenerbahçe ve Kasımpaşa galibiyetleri takımı çıkışa geçirdi. Takım kazandıkça özgüven yerine geldi. Oynanan futbolun üzerine koymaya başladılar. İlk yarıyı lider tamamlamasını bildi Beşiktaş. Herkes ikinci yarıda aynı performansı beklerken, sürpriz bir biçimde Trabzonspor’a kaybetti. Uğurcan’ın mükemmel performansı vardı orada. Yorgun bir şekilde oradan Antalya deplasmanına gitti ve Antalya bir kez gelip golü buldu. Ama Beşiktaş bu krizden de çıktı. Beşiktaş’ın kalan 16 maçta aynı istikrar ve performansla şampiyonluk mücadelesinde olacağına inanıyorum" dedi.

"Josef uzun yıllar Beşiktaş’a hizmet edecek"

Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza’nın performansına değinen Uslu, "Josef ile görüşüyorum ve kendisini çok seviyorum. Aidiyeti çok yüksek bir oyuncu. Bu sezon Beşiktaş’ın en flaş transferi Josef. 6 numara bölgesini kapatmış oldu. Atiba artık yorulmaya başladı. Biraz daha ekonomik kullanıldığı zaman daha faydalı olabilir. Son 20 dakikada yorulmuş Beşiktaş’ın orta sahasında nasıl oynadığını gördük. Josef uzun yıllar Beşiktaş’a hizmet edecektir" şeklinde konuştu.

"VAR sistemi varken pozisyonların atlanması canımızı yakıyor"

Gençlerbirliği-Beşiktaş maçındaki hatalı kararlarla ilgili konuşan Bülent Uslu, "Ersin’in kurtardığı pozisyondan önce Wellington’a bir faul vardı ve orada sarı kart verilmesi lazımdı. O oyuncunun da sarı kartı vardı. Hakem belki bariz hatalar yapmadı ama bunlara dikkat edilmesi lazım. Beşiktaş geçen hafta Konyaspor ile lig maçında 10 kişi oynarken penaltısı verilmedi. VAR sistemi varken bu pozisyonların atlanması, Sergen hocanın ve bizim canımızı yakıyor" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş’ın kadrosu şampiyonluk için yeterli"

Beşiktaş’ın kadrosu hakkında da konuşan Beşiktaş Kongre Üyesi ve Stüdyoda Futbol yorumcusu Bülent Uslu, "Kısıtlı bir kadro demeyelim. Baktığınız zaman N’Sakala yok, Rıdvan yok, sol bek yok. Vida ve Montero yok. Stoperde Necip hiç bir sıkıntı yaşattırmadı. Dorukhan hayatında ilk defa sol bek oynadı, sıkıntı olmadı. Oyuncular birbirinin açıklarını kapattığında eksiklikler tamamlanıyor. Beşiktaş, Aboubakar’ı yedekleyemiyordu. Yorulduğu için onun da performansı düşmüştü. Cenk Tosun hamlesiyle bu değişti. Cenk ve Aboubakar’ın birlikte oynaması lazım. Onları ekonomik kullanmamız lazım. İkisi belki 60. dakikadan itibaren aynı anda sahada olur. Beşiktaş’ın kadrosu şampiyonluk için yeterli" diyerek sözlerini tamamladı.