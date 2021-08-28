(Özel haber) Efe Bayram: "Bizi izleyenleri gururlandıracağız"

A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Efe Bayram, Avrupa Şampiyonası öncesinde takım olarak çok iyi durumda bulunduklarını belirterek, izleyenleri gururlandıracaklarını söyledi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 1-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele edecek. Turnuva öncesinde milli voleybolcu Efe Bayram, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Önemli bir organizasyonda boy göstereceklerini söyleyen Bayram, "Yoğun bir kamp dönemi geçirdik. 1 ay 10 günlük kamp sürecinden geçtik. Kampında başında fiziksel aktiviteler yaptık. Son iki hafta daha çok teknik ve taktik çalışmalara ağırlık verdik. Bunun yanında 4 hazırlık maçı yaptı. 4’ün de galibiyetle ayrıldık. Şu an takım olarak çok iyi durumdayız. İyi bir form yakaladık. Benim gibi gençlerin, çok önemli tecrübeli oyuncuların oluştuğu bir ekibimiz. Bu da takıma çok olumlu şekilde yansıyor. Antrenörümüz Nedim ağabey, yardımcı antrenörlerimizle çok güzel bir ekibiz. Son iki yılda Altın Ligi’nde şampiyon olduk. Bu başarılarımızı şimdi Avrupa Şampiyonası’nda sürdürmek istiyoruz. Erkek voleybolunda iyi bir kalkınma gerçekleştirdik. Bunu da Avrupa Şampiyonası ile ödüllendirmek istiyoruz. Bu asıl hedefimiz olan turnuvada en iyisini yapmak istiyoruz" diye konuştu.

"İlk maçtan sert bir takımla oynamak avantaj olarak düşünüyorum"

Zorlu bir grupta olduklarını ifade eden genç voleybolcu, "Tanıdığımız, tanımadığımız takımlar var. İlk gün Rusya ile mücadele edeceğiz. Onlar da son olimpiyat gümüş madalyası sahibi. Çok önemli bir voleybol ekolü. Rusya çok güçlü bir var. Bunu hiçbirimiz inkar edemeyiz. Ama ilk maçı oynayacak olmamızı ben avantaj olarak düşünüyorum. Çünkü burada 4 tane hazırlık maçı yaptık. Kendi durumumuzun ne olduğunu gördük. İlk maçtan böyle sert bir takımla oynamak kendi adıma avantaj olarak düşünüyorum. İlk maçtan yaptığımız çok önemli bir iş, kazandığımı bir maç hem gruptaki bütün dengeleri değiştirir hem bizim açımızdan çok iyi olur. İnşallah grubu 1. yada 2. sırada bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Tam teçhizat tüm hazırlıklarımızı yaptık"

Grup maçları oynayacakları Finlandiya’daki sıcaklık farkının sorulması üzerine başarılı oyuncu, "Açıkçası ben bunu bilmiyordum. Kampta bir muhabbet geçti. Ağustos ayındayız montlarınızı aldınız mı dediler. Daha sonra bu iklim değişikliğinin farkına vardık. Bizim için kolay olmayacak. Biz de buna hazırlıklı gideceğiz. Maçların başlamasından 3 gün önce gitmemiz avantaj olarak. Oraya alışacağız. 3. günden sonra bunun bir problem olacağını düşünmüyorum. Tam teçhizat tüm hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah orada çok güzel olacak" diye cevap verdi.

"Bizi izleyenleri gururlandıracağız"

Son olarak kendi durumu hakkında da konuşan Efe Bayram, "Altın Ligi’nden 5 gün önce omzumdan ciddi bir sakatlık geçirmiştim. Bu beni çok üzmüştü. Tam turnuvaya gitmemize 5 gün vardı. Gidememiştim, bir şampiyonluk geldi. Benim de kalbim oradaydı. Gidememek beni çok üzmüştü. Daha sonrasında 2 aylık tedavi sürecindeydim. Bu 2 ay boyunca Avrupa Şampiyonası’nda hazırlanmalıyım dedim. Gerçekten voleybolu çok özledim. Bu kamp sürecinde kendi adıma çok iyi görebiliyorum. Voleybol oynamaya açım. Çok büyük bir heyecan var. Tatlı bir stres var. Biz en sevdiğimiz işi yapacağız, voleybol oynayacağız. En sevdiğimiz yerdeyiz, milli takımdayız. Kendi vatanımız için oynayacağız. Bizi izleyenleri gururlandıracağız" ifadelerini kullandı.