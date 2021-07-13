(Özel haber) Ertürk Yakut: “Transfer tahtasını açmak için çalışıyoruz”

Gümüşhanespor Başkanı Ertürk Yakut, transfer tahtasını açmak için çalıştıklarını belirterek, hedeflerinin öncelikle finansal disiplini sağlamak olduğunu söyledi.
“Transfer tahtasını açmak için çalışıyoruz”Gümüşhanespor’un birkaç yıldır Gümüşhane’den yönetilmediğini de hatırlatan Ertürk Yakut, “Şu anda yeni oluşan yönetim kurulu tamamen Gümüşhane’de. İstanbul’dan yönetimler oluyordu ancak kopukluklar oluşuyordu. Belediye Başkanımız Ercan Çimen’in de öngörüsüyle kulübün Gümüşhane’den yönetilmesine karar verdik ve bu sezon böyle devam edeceğiz. Uzun vadeli bir planlama yaptık. Altyapısıyla, finansal özgürlüğüyle oluşturmuş olduğumuz bir sistem var. Nasipse 3 yıl sonra Gümüşhanespor’u ciddi noktalara taşıyacağız. Transfer tahtamız kapalı, konuyla alakalı çalışmalar yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede bunu halledip transferlere başlayacağız. Ciddi manada çalışıyoruz. Bunun için de finansal altyapının sağlanması gerekiyor ve biz de gerekeni yapıyoruz” açıklamasını yaptı.