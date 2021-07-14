(Özel haber) Fatih Özgökçen: "3-4 takviye daha düşünüyoruz"

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını devam ettirdiklerini söyleyerek, "Görüştüğümüz arkadaşlarımız var. En kısa sürede bunu tamamlarsak takımımız tam anlamıyla sezona başlamış olur. 3 ya da 4 takviye düşünüyoruz" dedi.

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, yeni sezon ile ilgili İhlas Haber Ajansı’na değerlendirmelerde bulundu. Başkan Özgökçen, tam kapasiteyle seyircili bir sezon temenni ettiğini dile getirerek, "Herkese hayırlı uğurlu olsun. Pandeminin etkilerinin olmadığı seyirci ile tam anlamıyla buluştuğumuz güzel bir sezon geçirmeyi temenni ediyoruz. Konyaspor olarak çektiğimiz fikstürden memnunuz ama nasıl olsa bütün takımlarla maç yapacağız. Hazır olduğumuz müddetçe ilk hafta deplasmanda ya da içeride olmamızın bir önemi yok. İnşallah hayırlı neticeler almayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

"Bizim seyircimiz yüzde 50 kapasiteyle stadı dolduracaktır"

Konyaspor taraftarlarını çok özlediklerini ifade eden Özgökçen, “Biz taraftarımıza her zaman için güveniyoruz. Malum bizim stadımız da ülkemizdeki en görkemli statlardan bir tanesi. Hem milli maçlarımız açısından da uğurlu bir stat olarak geçiyor. İnşallah 42 bin kişilik o stadı doldurabileceğimiz, pandeminin olmadığı maçlar diliyoruz. Bu noktada bizim seyircimiz yüzde 50 kapasiteyle açılacak sezonda da başlangıçta stadyumu dolduracaktır. Onları da özlediğimizi belirtelim” diye konuştu.

"3-4 takviye daha düşünüyoruz"

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını da sürdürdüklerini aktaran Fatih Özgökçen, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Hem iç transfer hem dış transferde 5 arkadaşımızla anlaştık. Hocamızın vermiş olduğu rapor doğrultusunda çalışmalarımız da devam ediyor. Bu noktada görüştüğümüz arkadaşlarımız var. En kısa sürede bunu tamamlarsak takımımız tam anlamıyla sezona başlamış olur. 3 ya da 4 takviye düşünüyoruz."