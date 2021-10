(Özel haber) İbrahim Pıtırlı: "Dünyada Türk kick boksunu zirveye taşıyacağız"

Kick Boks Federasyonu başkan adayı İbrahim Pıtırlı, Türk kick boksunu dünyada zirveye çıkaracaklarını söyledi. Pıtırlı ayrıca kulüplere destek sözü de verdi.

Kick Boks Federasyonu başkan adayı İbrahim Pıtırlı, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine adaylık sürecini ve projelerini anlattı. 1994 yılından beri kick boksun içinde olduğunu belirten Pıtırlı, "Bir dönem milli takımların antrenörlüğünü yaptım. Genel koordinatörlüğünü yaptım. Sonra yollarımız ayrıldı. Şu an federasyon başkan adayı olduk. Tabii bu sürecin içerisinde gördüğümüz sıkıntılar var. Kulüpler, sporcular federasyonların dinamikleri bunlar. Ancak şimdi tekel pozisyonuna gelmiş bir durumda. Yani siz ne kadar başarılı olsanız da eğer başkana yakın değilseniz maalesef bir kademe geride beklemek zorunda kalıyorsunuz" diye konuştu.

"Kulüplere destek sözü veriyoruz"

Projeleri hakkında bilgi veren İbrahim Pıtırlı, "Maalesef bizim bu mücadele sporlarını yapan, spora merak eden çocuklarda maddi durumları düşük. Yani biraz fakir aile çocukları daha çok bu işe merak ediyorlar. Tabii biz de emek veriyoruz. O çocukları bir yerlere taşımaya çalışıyoruz. Ancak bu süreçte bir çocuğu maça sokabilmek için ayrı bir ücret ödüyoruz. Ya da aile o ücreti bulamıyor, gönderemiyor. Biz götürsek de bu sefer başka bir külfet çıkıyor. Mesela kıyafet zorunluluğu var. Federasyon bir firmayla anlaşıyor. İhale usulü ile anlaşıyor, parasını alıyor. O firmaya da sporculara da diyor ki bu firmadan şu kıyafetleri giymek zorundasınız diyor. Ayrı ayrı ücretler alınıyor. Ayrıca iki branşta giriyorsa çocuk ya da tek branşta girse bile bir mavi bir kırmızı köşe. Eldiveni, kaskı, tişörtü, pantolonu hep ayrı. O firmanın ürünü olmasa maça giremiyorsunuz, katılamıyorsunuz. Çok büyük bir külfet. Bir defa bunu ortadan kaldıracağız. Herkes her sporcu kendi kulübünün formasıyla maça çıkacak. Bunu kaldıracağız. Bu geçmiş dönemde tabii aşağı yukarı 6, 7 yıldır otellerde maç yapıyorlar. Bir sporcu oraya maça müsabakaya girebilmek için 2 bin 500, 300 Bin TL para ödemek zorunda kalıyor. Fakir aile çocuğu o parayı bulamıyor. Aile kıvranıyor, çocuğu gitmek istiyor. Sağdan soldan şuradan buradan borç temin edip gönderiyor. Çünkü parayı peşin ödüyorsunuz otelin. İlk gün yeniliyor. Evine gelecek çocuk. Maalesef ödediği parayı tekrar iade alamıyor. Çok şükür şu an kaldırıldığı söylendi. Başka bir formül bulacaklardır bu işe. Biz geldiğimizde kesinlikle böyle bir çalışmaya müsaade etmeyeceğiz. Çünkü devletimizin çok güzel çalışmaları var. Çok güzel sahaları var. Çok güzel sahalar yaptılar. Kapalı sponsor salonları yaptılar. Bu imkanlar varken bizim otelde ne işimiz var? Otelde iki bin tane sporcuyu, üç bin tane sporcuyu otele bir haftanın içerisinde maç yaptırılır mı? Bunları kaldıracağız. Ayrıca kulüplerimizin menfaatine ne varsa onu yapacağız. Örneğin bu biliyorsunuz pandemi döneminde 1.5 yıl falan spor kulüpleri iş yapamadı. Sporcu gelmedi, kapandı. Kulüplerimize tek kuruş yardım yapılmadı. Biz buna çok önem veriyoruz. Birçok kulübümüz kapandı. Kulüplere destek sözü veriyoruz. Her türlü konuda biz desteğimizi sonuna kadar sağlayacağız. Kulüpler onlar olmazsa, antrenörlerimiz olmazsa bu spor olmaz. Onlar bizim cevherlerimiz, değerlerimiz biz de o değerlere sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

"Dünyada Türk kick boksunu zirveye taşıyacağız"

Türk milletinin içinde de kanında da bir savaşçılık ruhu olduğunu vurgulayan Pıtırlı, "Dolayısıyla mücadele sporlarına böyle bir akım var. Gerçekten çocuklar boks olsun, kick boks olsun, muay thai olsun, mücadele edecek bir spor branşı istiyorlar. Dünyada Türk kick boksunu zirveye taşıyacağız. Şu an İtalya’da dünya şampiyonası var. 103 sporcuyla katıldık. İnşallah 15-20 tane altın madalyamız çıkar. Bu süreçte kamp falan yapılmadı. Kamp etapları yapacağız. 3 etap kamp yapacağız. Başarılı olacak antrenörleri mutlaka milli takım antrenörü yapıp. Sporcularımızı sonuna kadar tam donanımlı bir şekilde bir hale getirip güçlerini, kuvvetlerini, dayanıklılıklarını, tekniklerini geliştirip, şampiyonalara katılacağız. Allah’ın izniyle de dünyada bir numara" dedi.

Dertlerinin kick boks olduğunu aktaran İbrahim Pıtırlı, "Çocuklarımızın başarılı olabilmesi için çalışalım. Mücadeleyi kuvvet ve dayanıklılıklarını çoğaltarak çalışalım. Antrenörlerimizi destekleyelim. Sporun dili, dine, ırkı olmaz. Biz bunun çok iyi bilincinde olan insanlarız. Sporumuzu, sporcumuzu, kulübümüzü, antrenörümüzü, hakemimizi dünyada en güzel temsil edecek noktaya getirmek derdiniz. İnşallah da bunu başaracağız" diyerek sözlerini tamamladı.