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(Özel haber) İrfan Buz Kasımpaşa’ya yakın

TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞLARINI SÜRDÜREN KASIMPAŞA, DENEYİMLİ ÇALIŞTIRICI İRFAN BUZ İLE GÖRÜŞÜYOR.

(Özel haber) İrfan Buz Kasımpaşa’ya yakın

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Kasımpaşa, deneyimli çalıştırıcı İrfan Buz ile görüşüyor. Tarafların anlaşma sağlaması halinde Buz, Paşa’nın yeni teknik direktörü olacak.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Kasımpaşa’da teknik adam arayışları devam ediyor. Lacivert-beyazlı takım, Teknik Direktör İrfan Buz ile görüşme halinde. Kasımpaşa Üst Yöneticisi Serkan Reçber ile görüşen Buz’un görüşmenin olumlu sonuçlanması halinde sezon sonuna kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.

53 yaşındaki teknik adam, daha önce Bursaspor, Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor ve Samsunspor gibi kulüplerde görev yapmıştı.
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