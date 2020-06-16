(Özel haber) Isla’nın transfer olacağı lig devam etseydi, yeni sezonu beklemek zorunda kalacaktı

Spor Hukukçusu Avukat Ebrar Efkan Bilgiç, Mauirico Isla’nın Fenerbahçe’den ayrılması ile ilgili, "Mauricio Isla, kulüple karşılıklı anlaşarak sözleşmesini sona erdirmiş durumda. Ancak daha öncesinde başka bir takıma imza attığı konuşulan Isla, devam eden Süper Lig’de, sözleşmesinin 31 Mayıs tarihinde bittiğini öne sürerek yeni takımıyla antrenmanlara çıkabilirdi. Bu durumda FIFA, oyuncunun transfer olduğu ligin devam etmesi halinde oyuncunun yeni sezon için tescil edebileceğini belirtmiş. Yani Isla, transfer olduğu lig devam etmiş olsaydı, yeni sezonu bekleyecekti" ifadelerini kullandı.

FIFA, korona virüse bağlı olarak futbola ilişkin birçok konuda 7 Nisan tarihinde bir yönerge yayınlamıştı. Bu yönerge futbolcu transferlerinden, sözleşmelere, kiralık oyuncuların durumundan oyuncuların serbest kalmasına dair birçok konuda çeşitli tavsiyeler içeriyordu. İlk yayınlanan yönergeden 7 Mayıs tarihine kadar üye ülke federasyonlarının temsilcileriyle yaklaşık 13 seminer düzenledi. Temsilcilerden gelen sorulara cevaplar verilirken ilk yönergeye paralel olarak 11 Haziran tarihinde yeni tavsiyeler açıkladı. Bu tavsiyelerle alakalı İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulunan Spor Hukukçusu Avukat Ebrar Efkan Bilgiç, sözleşme bitimine 6 ay kalmış ve başka takıma imza atan ya da kiralık sözleşmesi biten futbolcuların yeni takımlarında forma giymesiyle alakalı, "Müsabakaların bütünlüğü ilkesini benimseyen FIFA, sözleşmesi biten futbolcuların mevcut takımlarında kalmalarını ve sezon bittikten sonra yeni takımlarına transfer olmaları yönünde görüş bildiriyor. Fenerbahçe eski oyuncusu olan Mauricio Isla, kulüple karşılıklı anlaşarak sözleşmesini sona erdirmiş durumda. Ancak daha öncesinde başka bir takıma imza attığı konuşulan Isla, devam eden Süper Lig’de, sözleşmesinin 31 Mayıs tarihinde bittiğini öne sürerek yeni takımıyla antrenmanlara çıkabilirdi. Bu durumda FIFA, oyuncunun transfer olduğu ligin devam etmesi halinde oyuncunun yeni sezon için tescil edebileceğini belirtmiş. Yani Isla, transfer olduğu lig devam etmiş olsaydı, yeni sezonu bekleyecekti" dedi.

"31 Mayıs itibariyle ücretler artıyorsa sözleşmedeki yeni miktar uygulanır"

Futbolda 31 Mayıs tarihi itibariyle sona eren sözleşmelerle alakalı görüşlerini belirten Bilgiç, "31 Mayıs tarihinde sözleşmesinin 2., 3., 4. veya 5. yılına giren futbolcuların alacakları ücretler artıyor ise, kulüp, futbolcu ile yazılı olarak anlaşıp devam eden lig sonrası sözleşmedeki yeni alacak miktarını uygulamaya koyabilir. Ancak futbolcunun bunu kabul etmemesi halinde kulüp, artan alacak miktarı üzerinden futbolcuya ödeme yapmalıdır. FIFA, yayınladığı yeni yönergeyle hem kendi içinde çelişiyor hem de hukuken mevzuatlarda olmayan bir yol öngörüyor. TFF tarafından sözleşmelerin bitiş süresinin 31 Mayıs olması gerekiyor. FIFA, kulüp ile futbolcunun yeniden anlaşarak federasyonun mevcut sezonun bitiş tarihini belirlemesi üzerine sözleşmenin de bu tarihe kadar uzatılmasını tavsiye ediyor. Ancak taraflar istese de örneğin 31 Temmuz 2019 - 31 Temmuz 2020 gibi sözleşme süresini belirleyemiyor çünkü TFF mevzuatlarındaki tescil süresi böyle bir tarih öngörmemiş. Kaldı ki FIFA yönergede kulübün ya da federasyonun sözleşmede tek taraflı değişikliğe gidemeyeceğini belirtirken iç hukuk düzenlemelerini bunun istisnası olarak göstermiş. Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferi Talimatı’nın 19. maddesi, korona virüsten önce yürürlükteydi ve futbolcular yeni sezon öncesi tescil edilirken talimatlara uyacaklarını taahhüt ediyor. Dolayısıyla futbolcuların sözleşmeleri son resmi müsabakaya kadar otomatik olarak uzamakta. Ancak kulüplerimizin, ilerleyen zamanlarda FIFA ya da CAS yargı organları önünde problem yaşamamaları için futbolculardan sözleşmelerin uzadığına dair yazılı belge almaları, hukuki ihtilaf riskini bertaraf edecektir" ifadelerini kullandı.