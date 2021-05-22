(Özel haber) Meryem Boz: "Olimpiyatlarda en iyiyi yakalamak için Milletler Ligi iyi bir turnuva olacak"

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başarılı oyuncusu Meryem Boz, Milletler Ligi’nin alışma süreci gibi olacağını belirterek, "Olimpiyatlarda en iyiyi yakalamak için Milletler Ligi bizim için iyi bir turnuva olacak. Olimpiyatlarda kürsüde olmak herkesin hayali. Umarım güzel bir şey olur" dedi.

FIVB Voleybol Milletler Ligi, Tokyo Olimpiyat Oyunları ve CEV Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda tecrübeli voleybolcu Meryem Boz, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Üç önemli turnuvaya katılacaklarını belirten Boz, "Şu an tam takım olarak çok fazla süre geçiremediğimiz için Milletler Ligi alışma süreci gibi olacak. Ama tabi ki orada da kürsüye çıkmak istiyoruz. Olimpiyatlarda da en iyiyi yakalamak adına Milletler Ligi bizim için iyi bir turnuva olacak. Olimpiyatlarda kürsüde olmak herkesin hayali. Umarım güzel bir şey olur. Grubumuz ölümcül bir grup. Oradan çıktığımız zaman madalya şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum. Ankara’da kaybettiğimiz bir final maçı var, bu Avrupa Şampiyonası’nda umarım yarıda kalan hikayeyi tamamlarız" dedi.

Milli Takım’da kendişu ve arkadaşlarının durumu hakkında konuşan 33 yaşındaki oyuncu, "Benim arkadaşlarıma nazaran ligim biraz daha erken bitti. O yüzden full enerji geldim. Milli takım formasını giydikten sonra otomatikman aynı duygulara hemen bürünüyorsunuz. O yüzden zorlanacağımızı düşünmüyorum, takım olarak güzel çalışıyoruz. Bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum" diye konuştu.

Vakıfbank’a transferi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Boz, "Vakıfbank ailesine katıldığım için çok mutluyum. Vakıfbank her kupaya en büyük adaydır. Şampiyon takıma geldim, daha ötesi yok" ifadelerini kullandı.